Kubica na snelste dagtijd: “Er zit nog meer aan te komen”

Kubica klokte een tijd van 1.16.942, waar in de middag niemand meer aan kwam. De reservecoureur zegt dat de renstal uit Hinwil ondanks de snelle tijd aan het begin van de tweede testweek nog niet het achterste van de tong heeft laten zien. “Ik denk dat we nog wat achter de hand hebben, er komen zeker nog een paar nieuwe onderdelen aan”, zei Kubica. “Dus dat is erg positief.”

De rijder uit Krakau is erg te spreken over het werk dat het team tussen de eerste en tweede testweek heeft verricht. “Er zijn een paar dingen verbeterd waar we vorige week nog mee worstelden, zaken waarvan ik en de andere coureurs het idee hadden dat die moesten worden aangepakt”, deelde Kubica mee. “Het team heeft erg goed en snel gereageerd. Er kan nog steeds wel wat geoptimaliseerd worden, maar het is goed om te zien dat het team zo snel reageert en dat er waarde wordt gehecht aan wat je zegt. Hopelijk kunnen we ons nu nog verder verbeteren. Er zijn nog steeds wat verschillende problemen en er zijn nog steeds dingen die we moeten doen, dus er schuilt nog altijd meer performance in onze auto.”

Kubica beleefde vorig jaar een teleurstellend Formule 1-seizoen bij het team van Williams. Om nu dan eens bovenaan te staan in de tijdenlijst, is wel even raar, geeft hij toe. “Normaal gesproken was ik altijd de eerste van onder. Dus je begint automatisch beneden op het scherm te kijken”, zei hij daarover. “Maar verder maakt het niet echt wat uit", erkende Kubica het geringe belang van een snelste tijd in het voorseizoen. "Wat uitmaakt is hoe alles voelt. We hadden vandaag een vrij goede dag en hebben nu een hoop data en feedback om door te nemen, die hopelijk een eenduidig beeld geven.”