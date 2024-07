Voor het eerst sinds de Grand Prix van Saudi-Arabië van 2021 won Lewis Hamilton op Silverstone weer een Formule 1-race. De Mercedes-coureur maakte na afloop een geëmotioneerde indruk. "Ik werd ook wel een beetje emotioneel", zegt Doornbos tegen Motorsport.com. "Vooral het moment waarop zijn vader in beeld kwam. Ik ken Anthony een beetje van mijn tijd in de lagere raceklassen en mijn periode in de Formule 1. Het is een heel charismatische man die best wel wat heeft meegemaakt met zijn zoon. Zowel ups als downs. Waarschijnlijk meer ups dan downs, maar de downs waren wel echt heel diep. Want als je even geen contact meer hebt met je zoon, dan is dat natuurlijk best wel een ding. Ik had het idee dat hij tijdens de omhelzing wat in het oor fluisterde, waardoor Lewis nog emotioneler werd. Ik vond dat een mooi sportmoment."

"Lewis heeft ook behoorlijk wat shit over zich heen gehad", gaat Doornbos verder. "Na afgelopen winter besloten te hebben om weg te gaan bij Mercedes, hoopte hij natuurlijk zijn tijd bij het team mooi af te kunnen sluiten. Dat heb je alleen niet helemaal in eigen hand. Maar door nu voor de negende keer zijn thuisrace te winnen - en een nieuw record te vestigen als het gaat om het aantal overwinningen in dezelfde Grand Prix - heeft hij nu voor die mooie afsluiter gezorgd. Beter dan dit wordt het niet."

Mercedes zit er al een paar weekenden goed bij. In Canada was er een pole-position voor George Russell, in Oostenrijk ging diezelfde Russell er met de overwinning vandoor na het moment tussen Lando Norris en Max Verstappen en in Silverstone was er wederom een pole van Russell op zaterdag, gevolgd door een overwinning van Hamilton op zondag. "Het heeft wat lang geduurd bij Mercedes, maar ze hebben nog steeds de mensen in huis die het kunnen", weet Doornbos. Met een lach: "Van veel kleine slokjes word je ook dronken! Ze hebben heel veel kleine stappen gezet en op een gegeven moment de 'sweet spot' van de auto gevonden. Dan win je net als McLaren ineens drie tienden, wat in het huidige seizoen net het verschil kan zijn."

'McLaren had moeten winnen'

Aanvankelijk leek McLaren nog een goede kanshebber voor de overwinning, nadat Lando Norris en Oscar Piastri zich in de openingsfase naar de eerste en tweede plek hadden opgewerkt. Norris maakte echter een verkeerde bandenkeuze, terwijl Piastri een ronde te lang doorreed op intermediates, waardoor zij uiteindelijk als derde aan de vierde aan de finish kwamen op Silverstone.

"Ze hadden de race eigenlijk moeten winnen", meent Doornbos. "Lando hield de auto in lastige condities knap op de baan maar ging net een ronde te lang door. En later in de race durfde het team niet te double-stacken. Oscar verloor veertig seconden door een ronde te lang door te rijden. Dat is serieus tijdverlies, dus het had er voor hem heel anders uit kunnen zien. Ze hebben het strategisch laten liggen. Maar daar kun je alleen maar van leren. Bij McLaren zullen zichzelf voor de kop hebben geslagen, maar aan de andere kant: ze waren wederom het best scorende team. Ik kan erg genieten van McLaren, maar ze maken nog best veel foutjes."

'Verstappen reed als een kampioen'

Verstappen leek aanvankelijk niet mee te kunnen voor de podiumplaatsen, maar werd na een sterke slotfase nog tweede. De Limburger ontving veel lof voor zijn rijden, terwijl hij een week eerder nog felle kritiek van met name de Britse pers kreeg voor de wijze waarop hij in Oostenrijk verdedigde ten opzichte van Norris.

Of de race op Silverstone het ultieme antwoord was op die kritiek? "Ik denk dat hij niemand een antwoord verschuldigd was na Oostenrijk", aldus Doornbos. "Hij deed daar aan moving under braking maar is uiteindelijk bestraft voor de botsing met Lando, waarna je nog een discussie kan hebben of tien seconden te veel is of te weinig. Onderaan de streep denk ik dat je alleen maar blij moet zijn dat iemand zo voor de overwinning strijdt. En Lando was ook wel heel erg snel met de radioknop om te klagen en een gele kaart te vragen. Daar had hij achteraf volgens mij ook wel spijt van."

"Maar in Silverstone zagen we een heel andere situatie. Daar zag Max in dat hij niet de auto had om het gevecht aan te gaan met de McLarens en liet hij gewoon de deur voor ze open staan. Hij dacht bij zichzelf: 'Ga er maar voorbij. In deze fase van de race kan ik jullie snelheid toch niet evenaren. Ik moet hier geen seconde verliezen door met jullie in een bocht te strijden terwijl we nog maar in de zeventiende ronde van de race zitten. Er komt nog een bui aan en we krijgen nog een tweede en een derde stint.' Ik vond dat heel volwassen. Dan rijd je als een wereldkampioen. Die Engelse media zijn gewoon op zoek naar sensatie. En dat heeft Max ze niet gegeven."

Hongarije

Doornbos ziet Hamilton en Mercedes ook als goede kandidaat voor de zege in Hongarije, waar volgende week de voorlaatste race voor de zomerstop wordt gehouden. "Ik denk dat er bij Lewis wel een last van zijn schouders is gevallen, voor zover dat nog kan bij een zevenvoudig wereldkampioen. Hij is echt ontketend. En laat de Hungaroring nou net een van zijn beste circuits zijn: al acht keer heeft hij daar gewonnen. Op een baan waar het om tractie en high downforce gaat, zal Mercedes sowieso heel competitief zijn. Max zal met zijn talent als onemanshow het gevecht aangaan, terwijl McLaren ook weer van voren zal zitten, dus ik denk dat het heel spannend wordt voor de overwinning."