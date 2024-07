Sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna is Sergio Pérez niet meer in de buurt van het podium geweest. De Mexicaan zakte in het kampioenschap zodoende van de tweede naar de zesde plek. "De hele wereld vraagt zich af waarom ze hem een nieuw contract hebben gegeven. En waarom hij niet wordt vervangen", zegt Robert Doornbos tegen Motorsport.com. "Want wat Pérez laat zien is niet Red Bull-waardig. In het verleden heeft niemand zoveel tijd gekregen als hij."

"Ze zijn bij Red Bull heel erg aan het worstelen met wat ze met hem aan moeten", ziet Doornbos. "Er zijn junioren geweest die naar het A-team zijn gepromoveerd en vervolgens midden in het seizoen zijn gedegradeerd om iemand anders een kans te geven. Maar de situatie van Pérez ligt natuurlijk net wat anders", wijst hij op het feit dat de coureur uit Guadalajara veel sponsorgeld meeneemt. "Red Bull had de afgelopen jaren nog een grote voorsprong op de rest, waardoor het prima was als Pérez drie tienden langzamer was dan Max. Maar inmiddels zijn al die andere ook teams competitief, waardoor drie tienden nu het verschil kan zijn tussen eerste of zesde staan. Alleen zit hij er ook geen drie tienden meer achter, sinds zes of zeven weekenden zit hij er heel ver achter. Zeker in de kwalificatie, waardoor hij minder kans op punten heeft, wat in dit competitieve veld gelijk geen punten kan betekenen."

Motorsport.com heeft vernomen dat het contract van Pérez onder andere een clausule bevat waarin staat dat hij bij het ingaan van de zomerstop niet meer dan 100 punten achter mag staan op Max Verstappen. Zijn achterstand op de Nederlander bedraagt momenteel echter 137 punten. In een andere clausule zou staan dat Pérez niet meer dan vijf posities achter Verstappen mag staan, al is hierbij niet helemaal duidelijk of dit vijf plekken betreft in de WK-stand, of dat hij niet meer dan vijf plekken achter Verstappen mag eindigen in drie opeenvolgende races. In de WK-stand staat Pérez nu zesde, terwijl van de laatste drie races hij alleen in Oostenrijk binnen vijf plaatsen achter Verstappen eindigde, nadat de wereldkampioen een lekke achterband had opgelopen bij zijn botsing met Lando Norris.

Als Doornbos het voor het zeggen had gehad, wordt er binnenkort afscheid genomen van Pérez. "Het lijkt mij dat je als teamleiding zegt: we activeren de clausules die we in het contract hebben opgenomen. Want waarom zou je die anders in een overeenkomst zetten? Die zaken staan er niet voor niets in. En wat we momenteel zien, is serieus slecht hoor. Natuurlijk zou dat zielig zijn voor Pérez. Maar topsport is keihard en in de Formule 1 zijn maar twintig plekjes. Het is eten of gegeten worden. Ik denk dat ze hem voldoende tijd hebben gegeven en zou nu echt actie ondernemen, want voor Red Bull is het ook erg belangrijk om het constructeurskampioenschap te winnen."

Pérez finishte de Grand Prix van Groot-Brittannië afgelopen zondag op een kleurloze zeventiende plek, nadat hij een dag eerder in de kwalificatie in Q1 van de baan was gespind. "Ik kreeg plaatsvervangende schaamte toen ik hem in de grindbak zag staan en hem hoorde vragen of hij niet uit het grind kon worden geduwd. Het was hartverscheurend. We zagen een topsporter die helemaal de weg kwijt is. Hij zal hebben aangevoeld dat hij misschien wel zijn laatste credits bij het team had verspeeld. "

Lawson, Tsunoda of toch Ricciardo?

Als Red Bull besluit om Pérez aan de kant te schuiven, wie moet er dan plaatsnemen in het stoeltje naast Verstappen? Doornbos: "Met die kwestie zit Red Bull nu echt mee in de maag. Want ze hadden natuurlijk een heel ander scenario verwacht. Daniel Ricciardo zou het Yuki Tsunoda wel even moeilijk maken, maar dat hebben we nog altijd niet gezien. Het zou daarom niet fair zijn om hem promotie te geven, ook al zou hij het misschien beter doen dan Pérez."

"Ik zou Liam Lawson nemen", laat de oud-coureur van Red Bull en Minardi weten. "Als hij donderdag een goede test met de RB20 op Silverstone heeft: zet hem erin! Of geef Yuki een kans bij Red Bull, wat erg leuk zou zijn voor Honda. Aan de andere kant: bij Red Bull Racing komt een heel andere druk om de hoek kijken dan bij het RB F1 Team. En iemand die weet hoe je daarmee om moet gaan, is Daniel Ricciardo. Dus ja, het is een heel lastige keuze. Ik zou niet graag in hun schoenen staan."

Ondanks dat Tsunoda dit jaar over het algemeen beter presteert dan Ricciardo, wordt de Japanner door Red Bull niet als kandidaat gezien voor een zitje bij de hoofdmacht. "Dat is absoluut raar", erkent Doornbos. "Maar er zitten bij Yuki soms ook nog verschrikkelijke weekenden tussen. Over het geheel genomen is hij dan misschien wel bezig aan een heel positief jaar, maar de afgelopen tijd waren er ook een paar gekke weekenden, waardoor je als Red Bull zijnde toch gaat twijfelen."

Er moet hoe dan ook iets gebeuren, stelt Doorbos. "Als ze niets doen, wordt het winnen van de constructeurstitel heel lastig, gezien hoe McLaren elke keer met twee coureurs dik scoort. En als ze naast die titel grijpen, slaan ze zichzelf voor de kop, want Red Bull kan een waanzinnige reeks neerzetten door voor het derde achtereenvolgende jaar kampioen te worden bij de constructeurs. En dat is ook gewoon big business. Je zou zeggen dat het sponsorgeld van Pérez daar niet tegenop kan, als dat de enige reden zou zijn dat hij nog in het stoeltje zit."