Doornbos niet naar Viaplay: "Ze gaan een andere route in"

“NENT kiest niet voor mij helaas”, liet Doornbos kort maar krachtig in gesprek met BN DeStem weten. “Ze gaan een andere route in.” Doornbos is sinds jaar en dag een vertrouwd gezicht in de analyses bij de Ziggo Sport F1-uitzendingen. Zo was hij aanwezig bij elke kwalificatie en zat hij ook in de meeste races aan de zijde van presentator Rob Kamphues.

Viaplay heeft deze week voor flink wat opschudding gezorgd door via een website de nieuwe namen van de Formule 1-commentatoren naar buiten te brengen. De keuze is gevallen op Nelson Valkenburg en co-commentator Melroy Heemskerk. De huidige commentator Olav Mol was zeer verbouwereerd dat hij de keuze voor Valkenburg via de media moest vernemen en heeft – net als pitreporter Jack Plooij – zijn teleurstelling daarover niet onder stoelen of banken geschoven.

Aankomende woensdag geeft Viaplay tijdens een persconferentie in Amsterdam meer inzicht in de plannen die de nieuwe rechtenhouder heeft. De Scandinavische partij kiest een hele andere richting dan Ziggo Sport de afgelopen jaren gedaan heeft. Duidelijk is dat Amber Brantsen naast Valkenburg en Heemskerk het gezicht van de Formule 1-uitzendingen bij Viaplay wordt.

Formule 1-fans hoeven Mol volgend seizoen overigens niet helemaal te missen. De routinier heeft laten weten nog niet klaar te zijn met de koningsklasse van de autosport en kan nog commentaar leveren voor zijn eigen radiozender.