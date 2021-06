Doornbos prijst mindset Verstappen en Red Bull in F1-titelstrijd

Max Verstappen boekte zondag in Frankrijk zijn derde zege van het pas zeven races oude Formule 1-seizoen 2021. Als een van de weinige coureurs maakte hij twee pitstops, waarna hij in de voorlaatste ronde voorbij ging aan kampioenschapsrivaal Lewis Hamilton. Doornbos genoot van de race, die ook een nieuwe ronde was in de strijd tussen de titelkandidaten. “Het was een hele, hele mooie. Echt eentje voor in het boekje. Het kampioenschapsgevecht waar we al jaren naar uitkeken, is nu in volle gang”, concludeert de voormalig Minardi- en Red Bull-coureur in de Q&A die hij na de Franse GP opnam voor Ziggo Sport.

Op Circuit Paul Ricard voerden Hamilton en Verstappen in de tweede stint en tegen het eind van de race een strijd op de baan. Dat was niet voor het eerst dit seizoen, eerder duelleerden ze in Bahrein, Imola en Spanje al met elkaar. Het toont aan hoe klein de verschillen zijn tussen de coureurs en hun teams Mercedes en Red Bull Racing. “Het is een prachtige strijd tussen Verstappen en Hamilton en het is ook een dun lijntje, want het is niet zo dat een van beiden dominant heeft gewonnen. Het kwartje had ook de andere kant op kunnen vallen en dan had Lewis ineens de leiding in het kampioenschap. Nu heeft Max wel een voorsprongetje genomen richting Oostenrijk”, analyseert Doornbos na een vraag over de gevolgen die de Franse GP heeft op de rest van het seizoen.

De komende twee races worden op de Red Bull Ring verreden. Verstappen wist daar in 2018 en 2019 te winnen en zal dus met vertrouwen aan het weekend beginnen. Toch lijken de Nederlander en Red Bull zich niet te laten afleiden door de huidige stand van zaken, aldus Doornbos. “Wat echter ook goed is bij Max en het team, is de neutrale visie dat ze op vrijdag in de trainingen gewoon weer opnieuw moeten beginnen met het zoeken van de afstelling.” Dat is ook nodig, want de analist van Ziggo Sport stelt dat Mercedes gaat proberen terug te slaan. “Max heeft ook goed gepresteerd [op de Red Bull Ring], maar de mindset gaat wel zijn dat ze opnieuw gaan beginnen. Dat is ook de enige manier om dit kampioenschap naar je toe te halen. Het is met 23 races het langste seizoen ooit en het is geen sprint, maar een marathon.”

