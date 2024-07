Mercedes leek aanvankelijk opnieuw een moeizaam seizoen te gaan beleven in 2024, maar de Duitse fabrieksformatie zit sinds een paar weekenden goed van voren. In Canada was er een pole-position, in Oostenrijk een overwinning en op Silverstone een pole-position én een overwinning. Oud-Formule 1-coureur Robert Doornbos sprak eerder de verwachting uit dat Max Verstappen voor 2026 bij Mercedes instapt, maar zegt dat de Nederlander onderhand moet gaan kijken of het merk met de ster voor 2025 al niet de betere optie is.

"Ik geloof nog steeds dat hij voor Mercedes gaat kiezen", zegt Doornbos tegen Motorsport.com als het over een mogelijk vertrek van Verstappen naar het team uit Brackley gaat. "We hadden het eerder echter over 2026, omdat het belangrijk is om dan bij het team met de beste motor te zitten. Maar volgens mij heeft Mercedes liever dat het in 2025 al gaat gebeuren, want dan kunnen ze de ene wereldkampioen uitzwaaien en de andere wereldkampioen verwelkomen. Aangezien Mercedes eerder in het jaar geen competitieve auto had, was het toen nog een 'no brainer' voor Max om volgend jaar bij Red Bull te blijven, dat op dat moment ook nog redelijk dominant was."

"Maar dat is ineens omgeslagen", zegt Doornbos over de Red Bull-dominantie die voorbij lijkt te zijn. "Dat kan aan allerlei factoren liggen, zoals de onrust binnen het team, het vertrek van Adrian Newey en een tweede rijder die voor verschrikkelijke kopzorgen zorgt. Er speelt gewoon een hoop achter de schermen bij Red Bull en tegelijkertijd zie je Mercedes steeds competitiever worden. Dat team is bezig aan een serieuze reeks. Max moet kijken of Red Bull de boel nog op de rit kan krijgen of dat de golf waarop het team surfde, voorbij is. Het moet in elk geval niet heel veel verder achteruit gaan."

Instappen in 2025

"In principe heeft Max nog een contract, maar in mijn optiek moet Max serieus gaan nadenken of hij voor 2025 niet bij Mercedes in moet stappen", laat de Formule 1-analist van Ziggo Sport weten. "Als de Mercedes echt zo goed blijkt te zijn, dan zou hij volgend jaar een prachtig tussenjaar kunnen hebben bij Mercedes om vervolgens vanaf 2026 weer te domineren."

Red Bull-teambaas Christian Horner voerde eerder aan dat Lewis Hamilton niet voor niets bij Mercedes vertrekt. Hij suggereerde dat de zevenvoudig wereldkampioen zijn heil elders zoekt omdat de motor die Mercedes aan het ontwikkelen is voor het nieuwe motorreglement mogelijk minder sterk is dan menigeen aanneemt. Doornbos: "Horner kan wel roepen dat Lewis bij Mercedes weggaat omdat hij niet onder de indruk is van wat ze daar aan het ontwikkelen zijn voor 2026. Maar ik kijk daar toch anders naar. Ik denk dat Lewis gewoon toe is aan een nieuwe omgeving. En de kans om naar Ferrari te gaan, komt maar één keer in je leven voorbij, als die überhaupt al voorbij komt. Dus ik denk dat het een heel andere afweging is geweest die Lewis gemaakt heeft."