Robert Doornbos juicht voor Nyck de Vries: “Hij reed Latifi echt zoek”

Voor het eerst sinds Robert Doornbos en Christijan Albers in 2006 stonden er afgelopen weekend twee Nederlandse coureurs op de grid van een Formule 1-race. Naast Max Verstappen mocht Mercedes-reserve Nyck de Vries ineens instappen toen Alexander Albon geveld werd door een blindedarmontsteking. Met een minimale voorbereiding schopte De Vries het in de kwalificatie tot de twaalfde tijd en door de gridstraffen van andere rijders schoof hij op naar de achtste startplek. Vervolgens kon hij zich in de race handhaven in de top-tien. De coureur uit Sneek scoorde twee WK-punten, de helft van het aantal dat Albon dit hele seizoen scoorde. Nog belangrijker was dat De Vries ten opzichte van Nicholas Latifi een ijzersterke indruk maakte.

"Waanzinnig om te zien"

Volgens Ziggo F1-analist Doornbos was dit de kans waar je als reserve altijd op hoopt: “Als testrijder hoop je dat er op een dag een telefoontje komt dat je mag instappen. Dit was die dag voor Nyck. Het kwam allemaal al samen, hij zat al bij Aston Martin op vrijdag en dacht dat hij in principe klaar was. Dan trek je je Mercedes-pak aan en hij kon verder met z’n werkzaamheden voor dat team. Anderhalf uur voor de derde training kreeg hij een telefoontje dat hij even naar beneden moest komen, terwijl hij rustig aan de koffie zat. Als je dan te horen krijgt dat je voor Williams moet rijden, dan kom je in een rollercoaster terecht. Het team moet de auto aanpassen voor je, het stoeltje moet veranderd, de pedalen moeten anders omdat Nyck toch een stuk minder lang is…”

Bij Mercedes praat men al een tijd lovend over het werk dat De Vries op de achtergrond verricht. Daarnaast heeft hij een reputatie opgebouwd met zijn successen in de Formule E en andere takken van autosport. Ondanks dat de verwachtingen door de minimale voorbereiding niet hoog waren, was het volgens Doornbos ook een moment voor De Vries om zich op het hoogste niveau te tonen. “Dan sta je voor Q1 en hij wist: ‘Ik moet Latifi verslaan’. Iedereen kijkt naar je, Williams is niet het grootste team maar toch kijken ze naar je. Bij Mercedes geloven ze niet voor niks in Nyck de Vries, laat het dan maar zien. Ik zat hem echt aan te moedigen, hij moest die Latifi echt helemaal zoek rijden wil je nog dromen van een toekomst in F1. En precies dat heeft hij gedaan. Op zaterdag viel de schade nog mee, maar op zondag was hij wel echt een klap beter. Hij kwalificeert zich als twaalfde, dat is al knap, maar heeft een beetje geluk met die straffen. Er gaan zes man naar achteren, maar doe het maar even naast Max Verstappen en Fernando Alonso. Dat heeft hij heel goed gedaan, gewoon waanzinnig om te zien.”

Williams kan lang wachten met beslissing

De grote vraag is nu of er in 2023 een kans komt voor De Vries. Het is geen geheim dat Williams kijkt naar een vervanger voor de eerdergenoemde Latifi, maar teambaas Jost Capito legde de bal afgelopen weekend juist bij De Vries. Hij heeft tal van andere verplichtingen en de keuze is aan de Nederlander, aldus de Williams-topman. Doornbos weet echter dat het Britse team geen haast heeft met het maken van een keuze. “Ik denk dat je bij Mercedes-aangedreven teams moet kijken, dan zijn er niet veel plekken meer. Aston Martin, McLaren en Mercedes zitten vol, alleen Williams heeft nog een plekje. Dan moet Jost Capito ook zo mans zijn om direct te zeggen: ‘Dit was het voor Latifi en jij zit volgend jaar samen met Albon in die auto’. Een team als Williams wacht altijd wel lang met zo’n beslissing, voor hun heeft het geen zin om dat nu al te beslissen. Ze hebben geen haast en ze spelen liever de kaarten uit. Als het bonnetje voor de motor toch wel hoog is, kan Mercedes toch wel zeggen dat ze graag een eigen rijder in dat stoeltje willen en dat scheelt misschien de helft. Er kan ook een andere rijder komen die sponsoring meeneemt en in die auto komt. Dat is ook de Formule 1-wereld, er zijn maar twintig stoeltjes en heel veel coureurs die het wel kunnen en willen. De ene heeft meer talent dan de ander, maar er komt veel meer bij kijken. Nyck hoeft niks meer te doen, je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk achter te laten. Hij heeft het top gedaan. Alpine of Williams moeten gewoon een stoeltje aanbieden als ze hem willen.”

