Zo trots als een pauw leidt Robert Doornbos Motorsport.com rond door het pand waarin sinds december Carport Rotterdam huist. Sinds oktober vorig jaar is de voormalig Formule 1-coureur directeur van Pon Luxury Cars Rotterdam, waaronder de dealerships Porsche, Bentley en Lamborghini vallen, alsmede alle andere activiteiten die onder het dak van Carport Rotterdam plaatsvinden. Tijdens de rondleiding worden er amicale praatjes gemaakt met klanten, verkopers en monteurs, alsof hij ieder van hen al jaren kent. Contact leggen met mensen is altijd een van de sterke kanten van Doornbos geweest.

De wagens die we passeren, zijn stuk voor stuk adembenemend. Van peperdure Porsches tot exclusieve Bentley's en van felgekleurde Lamborghini's tot een verdwaalde Ferrari (“een inruilertje”). “We hebben hier een gebouw dat vol staat met speelgoed dat niemand nodig heeft, maar wel leuk is om te hebben”, zegt Doornbos, wiens eigen voorkeur weinig verrassend uitgaat naar “alles met een vleugel”. "Niemand spaart voor een auto die hier staat. In de markt waarin wij zitten, kopen mensen auto’s omdat ze het leuk vinden, niet omdat ze een auto nodig hebben." Wie op de A20 ter hoogte van de Spaanse Polder in de file staat, kan zich verlekkeren aan onder andere een deftige Bentley 3 Litre uit 1925, de allereerste wagen van het Britse automerk. We wanen ons haast in een museum, ware het niet dat op elke voorruit de prijs staat vermeld.

Het pand, waarin voorheen Mercedes-dealer Van Dijk was gevestigd, is eveneens indrukwekkend. Het gebouw heeft een complete transformatie ondergaan en doet qua uitstraling niet onder voor de auto's die er worden verkocht. Onze tour leidt ons onder meer langs brandschone en keurig opgeruimde werkplaatsen die je eerder in een Formule 1-fabriek zou verwachten, afleverboxen waarin auto's aan hun nieuwe eigenaren worden gepresenteerd en een prachtige meeting room met uitzicht op het atrium, die ook door organisaties van buitenaf te boeken is. Op de bovenste verdieping bevindt zich een autohotel, waar eigenaren met een goed gevoel hun dierbare bezit kunnen stallen en elkaar tijdens speciale bijeenkomsten kunnen ontmoeten. Carport Rotterdam is echt een one stop shop, want ook voor schadeherstel en detailing kan men terecht aan de Schuttevaerweg 116.

“Het idee was om een nieuwe destination te maken voor fans, liefhebbers, klanten en eigenaren. Iedereen is welkom om hier langs te komen”, vertelt Doornbos, als we terug zijn in de showroom en van koffie zijn voorzien. “Het heeft wel even geduurd voordat het pand af was. Rond de kerstdagen konden we eindelijk onze intrek nemen, maar vervolgens moesten we gelijk weer dicht vanwege de lockdown. Dat was erg zuur. We hadden een schitterende nieuwe winkel maar konden het aan niemand laten zien. Daarom heb ik toen een drone-filmpje laten maken, zodat iedereen toch even binnen kon kijken. Daarnaast heb ik mijn vrienden van GP Elite gevraagd of we een racetrailer konden huren, zodat we van daaruit de leveringen konden doen, omdat dat niet meer mocht gebeuren. Zo hebben we in december en januari toch nog honderd auto’s kunnen leveren. We hebben het echt onwijs druk gehad.” De verwachting is dat er dit jaar in totaal tussen de zeshonderd en zevenhonderd auto’s worden verkocht.

Jongensdroom

Sinds 2017 was Doornbos als ambassadeur aan Porsche Nederland verbonden. Hij had dus al nauwe banden met het merk uit Stuttgart. De stap naar directeur van Pon Luxury Cars Rotterdam is niettemin een flinke, erkent Doornbos. “Doordat ik ambassadeur was, kende ik hier al een hoop mensen, zoals Harrie van Ham, die al ruim twintig jaar manager is van Porsche Centrum Rotterdam en steengoed werk levert. Maar het is inderdaad wel even een ander verhaal als je het bedrijf ineens mag gaan runnen.” Doornbos was na een bewogen periode - de ziekte van dochtertje Jada hakte er vanzelfsprekend behoorlijk in - klaar om zakelijk weer te gaan knallen. Daarnaast woont hij sinds een paar jaar definitief weer in Nederland, na jaren in Monaco woonachtig te zijn geweest. “Ik heb altijd tegen Paul van Splunteren, de senior vice president van Pon Luxury Cars, gezegd dat als alles weer rustig was thuis, ik naast mijn Formule 1-werkzaamheden graag weer iets met mijn ondernemende kant wilde gaan doen, en dat hij het me maar moest laten weten als hij iets voor me wist. Vervolgens kwam dit op mijn pad. En ik wist meteen: dit is het. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam, mijn vader had hier zijn bedrijf en er stroomt benzine door mijn aderen. Ik kan wel zeggen dat er opnieuw een jongensdroom van mij in vervulling is gegaan.”

Doornbos, die vanuit zijn pand zelfs uitkijkt op de plek waar zijn vader eerder zijn onderneming had, neemt zijn nieuwe baan als directeur zeer serieus. De afgelopen periode was hij zes dagen per week op de zaak. “Ik ben echt eindverantwoordelijk voor de drie winkels, dus behalve Porsche Centrum Rotterdam ook de dealerships van Bentley en Lamborghini, die beide nieuw zijn in Rotterdam”, aldus Doornbos, voor wie de autohandel overigens geen onbekende wereld is. “Het aan- en verkopen van exclusieve auto’s, daar heb ik al twintig jaar ervaring mee. Dat deed ik vanuit Monaco, waar ik mijn eigen bedrijf had. Ik had vrij snel door dat ik dankzij mijn Formule 1-verleden bij autofabrikanten over de hele wereld vrij goede deals kon krijgen. Het ging eigenlijk om deals die mij als persoon werden gegund. Maar de aantallen namen steeds verder toe, waardoor de fabrikanten op een gegeven moment zoiets hadden van: ‘Jij hebt wel heel veel familie en vrienden, Doornbos!’” Om zich heen kijkend: “Maar dit hier is echt wat anders hoor.”

Naast de handel in exclusieve auto's waren er nog tal van andere zakelijke avonturen. Doornbos: “Ik had een eigen investeringsfonds en was altijd bezig met fondsen werven en bedrijven kopen, om die vervolgens groter te maken zodat ze met winst konden worden doorverkocht. Daar haalde ik heel veel plezier uit. En zo maakte ik ook nog maximaal gebruik van het netwerk dat ik in de Formule 1 had opgebouwd. Dan hadden we tien participaties, waarvan er eentje door het dak ging, de ander een goed verhaal werd, nog een ander een leuk verhaal en de rest op niets uitdraaide.” Het was een jachtig bestaan. “Ik weet niet of ik dat nog een keer zo zou doen, want je moet echt heel hands-on zijn. Je moet de hele dag overal bovenop zitten. Naast mij werkte iemand die de financiële kant deed en iemand die de operationele kant voor zijn rekening nam, en met zijn drieën werkten we zeven dagen in de week, zestien uur per dag. Dat was echt beuken. Maar zo konden we wel meters maken.” Doornbos maakte zakelijk vooral furore als mede-oprichter van Kiiro, een bedrijf dat op afstand bestuurbare dildo’s en vibrators maakt. “Ik vind het wel geestig dat mensen altijd hierover beginnen. Ik zat ook in Datumprikker, dat op een zeker moment drie miljoen gebruikers had en ik samen met mijn partner op een heel goede manier heb kunnen verkopen. Maar dat is natuurlijk geen kroegpraat!”, lacht Doornbos.

Om leiding te geven aan een bedrijf met zeventig tot tachtig medewerkers is voor Doornbos een compleet nieuwe uitdaging. “Ik ben hier onderdeel van een grote corporate organisatie. Dat betekent dat je heel veel mensen om je heen hebt en heel veel meetings”, aldus Doornbos, die ruiterlijk toegeeft dat vergaderen niet z'n favoriete bezigheid is. “Als ergens een uur voor staat, maar het kan in een half uur, dan doen we het in een half uur. Zo houden we meer tijd over voor andere dingen.” Doornbos geeft toe dat hij op een aantal vlakken nog wel wat te leren heeft. “Met name als het gaat om after sales, dus wat je na de verkoop van een auto nog allemaal met een klant kunt doen, en het runnen van de werkplaats. Aan het einde van het verhaal gaat het erom dat je weet hoe je aan bepaalde knoppen moet draaien om bepaalde zaken nog efficiënter, rendabeler en succesvoller te maken.”

Doornbos begrijpt dat het voor het gros van het personeel bij Pon Luxury Cars Rotterdam in het begin wat onwennig moet zijn geweest om met hem te werken. “Zij kennen mij natuurlijk vooral als Robert Doornbos de voormalig F1-coureur en de analist op tv. Dat ik doordeweeks andere dingen doe, daar staan veel mensen niet bij stil.”

Ziggo Sport en Viaplay

Wat betreft het tv-werk staat er weer een druk F1-seizoen voor de deur: er zullen dit jaar 23 races van analyses moeten worden voorzien. Dit zal echter wel op een andere manier geschieden dan voorgaande jaren. Ziggo Sport heeft de rechten voor de live-uitzendingen immers verloren aan Viaplay. Doornbos: “Will Moerer, de directeur van Ziggo Sport, belde me op en zei: ‘We zijn ze kwijt.’ Ik was niet eens echt verrast toen ik het hoorde. Ik weet dat de Formule 1 keiharde business is. Dat is met de tv-rechten niet anders. Het is hetzelfde als je een bod uitbrengt op een huis en je wordt overboden. Dat is een wedstrijd die je kunt winnen of verliezen. Ziggo Sport heeft heel veel geboden, maar uiteindelijk niet genoeg. Je kan dus zeggen dat ze de wedstrijd hebben verloren. Maar ik kon daar niet boos of geïrriteerd om zijn. Dat is het risico dat je loopt met driejarige overeenkomsten.”

“Ik ben wel blij voor iedereen bij Ziggo Sport dat we het vorig jaar op een mooie manier hebben kunnen afsluiten; met een kampioenschap voor Max”, vervolgt Doornbos. “We hebben de afgelopen negen jaar met heel veel plezier de Formule 1-programma’s verzorgd, maar dit was wel echt de kers op de taart. Zandvoort was al heel mooi, maar met de titel was de cirkel rond.”

Doornbos was graag met de tv-rechten meeverhuisd naar Viaplay en was daar ook met de Scandinavische NENT Group over in gesprek. “Ik heb contact gehad met onder andere Peter Nørrelund, omdat ze nog op zoek waren naar een expert”, doet Doornbos uit de doeken. “Ik had niet het gevoel dat ik veel concurrentie had. Natuurlijk zijn er meer ex-Formule 1-coureurs in Nederland, maar niet eentje die al acht jaar op tv is. Toen ik werd uitgenodigd voor een gesprek, kreeg ik echter te horen dat ik niet bij de vaste drie zat. Ik mocht wel een keer als gast aanschuiven.” Voor dat laatste heeft Doornbos bedankt. De keuze van Viaplay voor Giedo van der Garde, Christijan Albers en Tom Coronel kan hij niet goed begrijpen. “Je kan een andere kant op willen gaan - wat ze ook doen met een vrouwelijke presentator en twee nieuwe commentatoren - maar als je zegt dat je de sport informatiever, journalistieker en serieuzer wil gaan benaderen en vervolgens niet mij neemt maar wel Tom Coronel, die geen Formule 1-ervaring heeft, dan is dat in mijn optiek gewoon vriendjespolitiek. De kijker gaat er in elk geval niet mee op vooruit.”

De manier waarop Viaplay haar entree heeft gemaakt op de Nederlandse markt, noemt Doornbos ‘pijnlijk’. “Op de een of andere manier is mijn gesprek met Marco [Zwaneveld, head of sports bij Viaplay Nederland] heel anders de wereld in gekomen, waardoor het net leek alsof ik was weggelopen van een deal. Maar op mijn vraag waarom ik niet een van de drie analisten zou zijn, volgde geen duidelijk antwoord. En ik heb echt geen exorbitante eisen hoor. Ik hoef geen eigen motorhome met daarin een schaaltje met alleen blauwe M&M’s en altijd verse bloemen. Dezelfde deal [als bij Ziggo Sport] was prima geweest. Want ik doe dit niet om geld te verdienen, maar omdat ik het oprecht leuk vind om te doen.” Olav Mol toonde zich eerder niet gelukkig over hoe het nieuws naar buiten was gekomen dat hij was gepasseerd voor de rol van commentator. “Ik vond dat ook niet netjes. Je kan hem toch op zijn minst even informeren. Een telefoontje was genoeg geweest. Als je zoveel Grands Prix hebt gedaan en je moet via de media vernemen dat ze voor een andere commentator hebben gekozen… Natuurlijk, ze hebben geen verplichting om het te doen, maar er bestaat ook nog zoiets als goed fatsoen.”

Net als Olav Mol, Jack Plooij en Rob Kamphues gaat Doornbos dit jaar door bij Ziggo Sport. “Hartstikke leuk”, vindt Doornbos. “Maar ik wilde alleen doorgaan als ze de rechten voor de samenvattingen hadden, want anders heb ik daar weinig te zoeken.” Die rechten zijn er uiteindelijk gekomen: zowel de NOS als Ziggo Sport zendt dit jaar samenvattingen uit van de Formule 1. Doornbos, die het voor de fans wel 'zonde' vindt dat de sport zo 'versplinterd' wordt uitgezonden in Nederland, laat weten dat Ziggo Sport met een programma à la Voetbal Inside zal komen. “We hebben het immers over een race die we met zijn allen al hebben gezien. Er is mij verder verteld dat ik compares kan blijven maken, dus twee onboards naast elkaar kan blijven zetten, en daarnaast blijft ook het rondje circuit op de sim. Daarnaast krijgen we een samenvatting van acht of tien minuten - pin me niet vast op het precieze aantal - met daarbij het commentaar van Olav. Een voordeel van dat we later op de avond zitten, is natuurlijk dat er rond die tijd vaak al wat meer informatie naar buiten is gekomen over dingen die tijdens de race zijn gebeurd.”

Dat hij niet als F1-analist gekozen is bij Viaplay, daar heeft de oud-coureur van Red Bull en Minardi inmiddels vrede mee. “Er zijn echt wel belangrijkere dingen in het leven dan de Formule 1 en of ik wel of niet mijn job als analist kan blijven uitoefenen. Zeker na wat ik allemaal heb meegemaakt met mijn dochtertje Jada, realiseer ik me dat maar al te goed”, zegt Doornbos. “Maar ik was hier wel even ziek van hoor, omdat ik de manier waarop het is gegaan gewoon niet begrijp. Het klonk mij allemaal niet logisch in de oren. Maar er zal wel een reden voor zijn waarom de dingen zijn gelopen zoals ze zijn gelopen - iets waar mijn vrouw heel sterk in gelooft. Het was gewoon niet meant to be.”