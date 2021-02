Doornbos vindt eenjarige deal Hamilton-Mercedes ‘opmerkelijk’

Terwijl Doornbos zich een dagje mocht uitleven op een besneeuwd Circuit Zandvoort, was daar eindelijk de bevestiging dat Hamilton ook in 2021 voor Mercedes in de Formule 1 rijdt. De oud-coureur van Red Bull en Minardi spreekt van een uitzonderlijke situatie. "Het is heel bijzonder dat het zo lang heeft geduurd", laat Doornbos aan Motorsport.com weten. "Maar dat het goed moest komen, kon je wel op je vingers natellen, want Mercedes was natuurlijk al een heel eind op weg met het bouwen van de auto voor dit jaar."

Nu nog George Russell naar Mercedes halen, was volgens Doornbos geen optie geweest. "Je zag toen Russell instapte in Sakhir, dat de auto niet optimaal was voor zijn langere lichaam", legt Doornbos uit. "Je zit dan dus met een te krappe monocoque en dat is niet zomaar te verhelpen." Hamilton en zijn teamgenoot Valtteri Bottas hebben ongeveer dezelfde lengte, maar Russell is zo'n 10 centimeter langer dan de zevenvoudig wereldkampioen. Het Mercedes-talent moest bij zijn invalbeurt in Bahrein schoenen dragen die een maat kleiner waren - maar nog altijd een maat groter dan die van Hamilton - omdat het anders te krap zou worden in de auto. Maar een heel seizoen met te kleine schoenen rijden is geen doen, weet Doornbos. "Met een ander paar schoenen of een andere set pedalen heb je dit niet opgelost", zegt hij. “In mijn tijd bij Red Bull was dit ook een dingetje. Toen Mark Webber [destijds de langste coureur op de grid] bij het team kwam, moest het chassis worden aangepast op zijn lengte." Russell halen was op een zeker moment dus een gepasseerd station voor Mercedes. Niettemin duurde het nog lang voordat de zaak beklonken was. "We zitten vier weken voor het testen. Het was echt twee voor twaalf", aldus Doornbos.

Dat de onderhandelingen over het nieuwe contract zo lang hebben geduurd, had volgens Doornbos meerdere redenen. Op de eerste plaats een heel praktische: het team was eind vorig jaar ook erg druk met de komst van INEOS als nieuwe aandeelhouder. Het Britse chemieconcern is in december voor een derde eigenaar geworden van de renstal uit Brackley, terwijl Daimler haar belang in het team juist fors heeft teruggebracht. "Er werd op heel veel borden tegelijk geschaakt bij Mercedes", vat Doornbos de situatie samen.

De Ziggo Sport-analist denkt niet dat er is gesteggeld over een Verstappen-clausule, die Hamilton een veto zou geven over een eventuele komst van de Nederlander. Volgens hem vormden het financiële aspect en de duur van het contract de grootste pijnpunten in de gesprekken. "Dat van die Verstappen-clausule, dat geloof ik niet zo. Ik denk dat het meer een financiële kwestie is geweest", zegt Doornbos. "Daimler wil besparen. De auto-industrie is immers hard geraakt. Maar dat kwam niet helemaal lekker uit met de salariseis van Hamilton. En Hamilton zal op zijn beurt geprobeerd hebben om er nog drie jaar uit te slepen en daarvoor de hoofdprijs te krijgen. Daimler heeft toen waarschijnlijk gezegd: 'Dat gaan we niet doen, zo'n lange verbintenis.'" Doornbos zou er niet van opkijken als INEOS een duit in het zakje doet wat betreft het salaris van Hamilton. "INEOS zal wellicht bereid zijn geweest een deel van het salaris van Hamilton op zich te nemen, aangezien ze zich hiermee toch verzekeren van de diensten van een zevenvoudig wereldkampioen. Als nieuwe aandeelhouder zullen ze toch willen meeliften op de hype rond de 'greatest driver of all time'."

Dat Hamilton met zijn staat van dienst een contract met dezelfde duur als Bottas heeft gekregen, verbaast Doornbos. “Ik kan niet in het hoofd van Lewis kijken, dat kan niemand, maar je hebt zeven wereldtitels en nummer acht is mogelijk in zicht”, zegt Doornbos. “En het lijkt alsof hij er nog heel veel plezier in heeft. Maar aan de andere kant hebben we vorig jaar met Romain Grosjean gezien dat die jongens toch met hun leven aan het spelen zijn. Bovendien zal hij vast ook nog andere ambities hebben, zoals Nico Rosberg die ook had en deden besluiten om ineens wat anders te gaan doen.” Wat Doornbos ook opvallend vindt, is dat er in het persbericht vooral in wordt gegaan op de stichting die beide partijen samen in het leven gaan roepen om diversiteit en inclusiviteit in de autosport te bevorderen. “Daar wordt meer over gesproken dan over de deal zelf. Dat vind ik wel opmerkelijk. Het is logisch dat de deal er is gekomen, maar dat het maar voor één jaar is, daar zullen beide partijen waarschijnlijk niet heel blij mee zijn. Men is er kennelijk niet uitgekomen voor de lange termijn, daarom is een eenjarige deal getekend.”

Een reden voor Mercedes om het nieuwe contract van Hamilton tot een jaar te beperken kan ook met de opvolging te maken hebben, die het team nodig heeft als de recordvoudig Grand Prix-winnaar besluit te stoppen met racen. "In het achterhoofd van Mercedes zal ook meespelen dat ze deur op een kier moesten zetten voor Russell", stelt Doornbos. "Die moet - afhankelijk van de vorm van Williams dit jaar - nog een seizoen in de achterhoede rijden." Een potentiële overstap naar Mercedes in 2022 geeft Russell perspectief en houdt de jonge Brit scherp en gemotiveerd. Doornbos denkt dat de goede invalbeurt van Russell dus zeker een rol heeft gespeeld bij de onderhandelingen met Hamilton. "Ik denk oprecht dat het bij Mercedes tot nieuwe inzichten heeft geleid", aldus Doornbos. "Russell ging toch ook wel erg hard in die auto. Ik zeg niet dat hij net als Hamilton zevenvoudig wereldkampioen kan worden. Maar het zal zeker wat hebben gedaan in de onderhandelingen."

Uiteindelijk hebben beide partijen elkaar dus gevonden. "Beide kanten hebben toch compromissen moeten sluiten. Ik denk dat Mercedes uiteindelijk zijn poot stijf heeft gehouden en dat Hamilton niet alles gekregen heeft wat hij wilde. Ik denk dat Hamilton voor een langere periode wilde tekenen en op dat punt een compromis heeft moeten sluiten." Sommigen betogen dat een eenjarige deal ook in het voordeel van Hamilton kan zijn. Doornbos ziet dat anders. "Het klopt dat de auto's enorm veranderen in 2022, wanneer het nieuwe technische reglement in werking treedt. En Lewis heeft inderdaad geen glazen bol, hij weet niet welk team dan het beste is. Maar waar moet Hamilton naartoe? Ferrari heeft geen plek. Dus in mijn optiek heeft hij daar [als het gaat om de duur van zijn nieuwe contract] moeten inleveren."

En dan is er nog Max Verstappen. De Nederlander staat nog tot en met eind 2023 onder contract bij Red Bull Racing. Mocht de gedroomde titelstrijd in 2021 echter opnieuw uitblijven, dan zou een overstap naar Mercedes wel eens een heel aantrekkelijke optie kunnen zijn voor de tienvoudig Grand Prix-winnaar. Doornbos: "Alles hangt af van het jaar dat Max kan hebben. Dat beseft Mercedes en dat beseft Red Bull. Max gaat niet naar Ferrari, maar Mercedes zou natuurlijk wel een aantrekkelijke optie zijn. Red Bull zal samen met Honda alles uit de kast moeten halen om ervoor te zorgen dat Verstappen zijn contract vol wil maken."

VIDEO: Doornbos in actie op een besneeuwd Circuit Zandvoort