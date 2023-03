Sinds zijn comeback in de Formule 1 reed Fernando Alonso voor Alpine, maar voor dit seizoen besloot hij de gok te wagen op Aston Martin. Het bleek, voor de verandering, een zeer goede zet van de tweevoudig wereldkampioen, die in zijn eerste twee races bij zijn nieuwe werkgever al twee keer op het podium stond. De twee bovenste treden van het podium zijn voor Alonso vooralsnog te hoog gegrepen door het ijzersterke Red Bull, maar met twee derde plekken staat hij momenteel wel op de derde plaats in het kampioenschap.

De Aston Martin AMR23 komt op de baan nog flink wat snelheid tekort ten opzichte van de RB19, maar is wel sterker gebleken dan teams als Mercedes en Ferrari. Na de eerste twee races is duidelijk geworden dat Red Bull dit jaar de favoriet is voor de titel, maar volgens de voormalig Formule 1-coureur zou Fernando Alonso wel degelijk een gooi kunnen doen naar het kampioenschap.

"Hij is titelkandidaat, natuurlijk!", stelt Doornbos in gesprek met Motorsport.com. "Dat moet je wel toegeven. Als je zo'n goede auto hebt... [de auto van] Lance Stroll was niet betrouwbaar, maar hij is wel snel. Op twee verschillende types circuit kon Alonso echt gewoon meedoen voor de podiumplekken. Ze missen nog wel een beetje snelheid ten opzichte van de Red Bull, maar over een heel seizoen.... Het is natuurlijk een marathon, geen sprint. Als hij 23 weekenden met die variatie aan circuits altijd competitief gaat zijn, dan maak je echt wel serieus kans. Dat voelt hij zelf ook, want je ziet hem stralen en glunderen. Ik heb geen foto gezien dat hij chagrijnig kijkt."

Of hij het dan Verstappen of Perez lastig kan maken dit seizoen, is volgens Doornbos weer een ander verhaal. "Ik denk dat hij wel heel goed beseft dat hij niet de pace van Verstappen heeft voor wat betreft de snelheid in de auto. Max is nu ook wel dé man op de grid. Als Alonso kan aanhaken en profiteren van een foutje, zoals op zaterdag gebeurde, dan doet hij dat natuurlijk meteen."

