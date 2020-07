Opnieuw tracktime voor Alfa-reservecoureur Kubica

Kubica reed vorig jaar nog een volledig F1-seizoen bij Williams, maar werd aan het einde van het jaar bedankt voor de bewezen diensten. Begin dit jaar werd hij door Alfa Romeo aangetrokken als reserverijder achter Raikkonen en Antonio Giovinazzi. Hij maakte zijn eerste meters in de C39 tijdens de wintertest in Barcelona en kwam vorige week vrijdag in aanloop naar de Grand Prix van Stiermarken ook al in actie tijdens de eerste trainingssessie.

Kubica verving toen Giovinazzi en blijkbaar deed hij dat naar volle tevredenheid van het team. “Het snel en effectief doorontwikkelen van de C39 is een van de belangrijkste elementen van het gevecht in het middenveld”, laat teambaas Frédéric Vasseur weten. “Robert is bij die ontwikkeling een van onze belangrijkste middelen. De data die hij levert blijken van onschatbare waarde voor het team, maar er moet nog een hoop gedaan worden. Met drie fantastische coureurs die ons van informatie voorzien hebben we een enorm voordeel.”

Alfa Romeo scoorde tot nog toe twee punten en staat met dat aantal achtste in de strijd om het kampioenschap.

Met medewerking van Adam Cooper