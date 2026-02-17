Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1

Smedley over wissel race-engineer Hamilton: "Als het niet klikt, werkt het niet"

Voormalig race-engineer Rob Smedley heeft zich kritisch uitgelaten over een eigenschap van race-engineers die hem naar eigen zeggen "pijn doet" en gaat in op de situatie van Lewis Hamilton bij Ferrari.

Laurens Stade
Laurens Stade
Bewerkt:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto door: Peter Fox

De race-engineer is van groot belang voor een Formule 1-coureur. De communicatie tussen de twee moet goed verlopen om het best mogelijke resultaat te behalen. Het is dan ook een veeleisende rol, weet voormalig Ferrari-race-engineer Rob Smedley uit eigen ervaring.

"Ik denk eerlijk gezegd dat het 50-50 is", zegt Smedley in de High Performance Podcast, toen hem werd gevraagd hoeveel van het werk van een race-engineer draait om het mentale aspect van de coureur en hoeveel om technische vaardigheden.

"Op basis van wat ik uit andere sporten zoals voetbal en rugby ken, gaat het bij het werken met atleten altijd om een balans van ongeveer vijftig procent. In een Formule 1-team is de race-engineer in feite de hoofdcoach van de coureur, dus je kunt niet komen opdagen zonder een goed begrip van de technische kant van het werk."

Rob Smedley bespreekt de rol van race-engineer en gaat in op de situatie bij Lewis Hamilton en Ferrari.

Rob Smedley bespreekt de rol van race-engineer en gaat in op de situatie bij Lewis Hamilton en Ferrari.

Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

"Het is ontzettend belangrijk dat je begrijpt hoe de auto werkt, hoe de coureur met de auto omgaat en hoe je dat totale pakket optimaliseert. Maar als je niet beseft dat er een mens in die auto zit - een atleet met dezelfde tekortkomingen als wij 'gewone stervelingen' - dan zal het nooit werken."

'Dit is geen callcenter'

In zijn eerste seizoen bij het team uit Maranello had Lewis Hamilton moeite om zich volledig aan te passen aan zijn nieuwe omgeving en een sterke werkrelatie op te bouwen met zijn race-engineer Riccardo Adami. Voor 2026 is Adami naar een andere rol doorgeschoven, terwijl de nieuwe vaste engineer van de zevenvoudig wereldkampioen nog niet officieel is bevestigd. "Als je het vergelijkt met Max en GP [Gianpiero Lambiase], dan is Lewis nieuw bij het team en staat de relatie met zijn engineer nog in de kinderschoenen", aldus Smedley.

Met een verwijzing naar een radiobericht uit 2025 - waarin Hamilton grappend zei dat Adami maar een kop thee moest gaan zetten terwijl hij wachtte op antwoord - voegt Smedley toe: "Als zulke opmerkingen over de radio worden gemaakt, is de relatie nog niet volledig gevormd en kan het ongezond worden. Het is een duidelijk teken dat frustraties beginnen op te lopen."

"Overigens is het de taak van een race-engineer om voldoende van de auto te weten en zijn werk op orde te hebben, zodat hij snel kan antwoorden wanneer de coureur een vraag stelt. Het doet me pijn als ik hoor: 'We komen hierop terug.' Dit is geen callcenter."

Lees meer:

"De coureur probeert op het absolute maximum te presteren terwijl hij met meer dan 300 kilometer per uur rijdt. Geef hem een antwoord en vertrouwen. Als je moet reageren alsof je het eerst aan iemand anders moet vragen, tast dat in kleine momenten het vertrouwen aan en wordt de relatie gespannen."

"De Ferrari-engineer in kwestie heeft een lange en succesvolle carrière achter de rug en werd bij Lewis aanbevolen door Sebastian Vettel. Hij had een sterke relatie met Sebastian en behaalde samen veel successen. Maar soms is het zoals mijn verhaal met Felipe [Massa] in 2006: als het niet klikt, werkt het niet", aldus Smedley.

