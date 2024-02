Smedley weet zeker: Hamilton gaat niveau Ferrari opkrikken

Ferrari heeft Carlos Sainz voor 2025 de deur gewezen en begint dan aan een bijzonder avontuur met zevenvoudig F1-kampioen Lewis Hamilton. De verwachtingen zijn hooggespannen, aangezien Hamilton vlak na zijn overstap naar Mercedes ook grote successen boekte. Zes van zijn zeven behaalde titels won hij namens Mercedes en bij Ferrari zou hij zomaar voor zijn achtste titel kunnen gaan. Rob Smedley, die jarenlang als race-engineer werkte bij het team uit Maranello, verwacht dat Hamilton tot grootse dingen in staat zal zijn.

"Hij is zo'n perfecte professional, dat hij elk gebied van het team zal verbeteren", stelt Smedley in de F1 Nation-podcast. Wel merkt de Britse ingenieur, die Felipe Massa ondersteunde als race-engineer, dat de stand van zaken bij Ferrari Hamilton ook zal helpen. "Het verschil is dat zij, ten opzichte van de tijd toen Fernando [Alonso] en ik er zaten, de afgelopen jaren hun potentie hebben getoond. Zelfs vorig jaar lieten zij zien dat zij een van de weinige teams zijn die daadwerkelijk in staat zijn om Red Bull af en toe uit te dagen, met name in de kwalificatie. Er zijn gebieden waarop zij moeten verbeteren, willen zij oprecht naar de wereldkampioenschappen meedingen."

Ferrari begon sterk aan het nieuwe tijdperk in de Formule 1 met meerdere zeges in 2022, maar viel qua prestaties naarmate het seizoen vorderde wat terug. Vorig jaar vormden Charles Leclerc en Carlos Sainz met name in de kwalificaties een bedreiging terwijl ze in de races vaak wat terugvielen. Zo zijn er genoeg verbeterpunten voor Ferrari, iets waar Hamilton volgens Smedley goed van pas kan komen. "Ik denk dat Lewis zeker een katalysator kan zijn in het kristalliseren van het team rond hem en Charles", zegt Smedley. "Soms heeft een Formule 1-team gewoon iets nodig om ze te helpen die ene procent extra te geven en als je 110 procent geeft, maakt die ene of twee procent extra een enorm verschil."

Smedley ziet daarin meteen een link naar Red Bull. "Als je begint te winnen, dan wordt het heel lastig om te stoppen. Je hebt dan als het ware specifieke verstoringen nodig om het ten einde te brengen, zoals het opbreken van het team, het vertrek van sleutelcoureurs of dat soort zaken. Dat is hoe perioden van dominantie stoppen. Maar als het team eenmaal de kans krijgt om te winnen en het instrumentele mensen binnen het team heeft - mensen zoals Lewis, die gewoon winnende machines zijn en gedreven zijn om te winnen, weekend in, weekend uit - als je dat soort mensen hebt die je team leiden, wordt het moeilijk om te verliezen. Ik denk dat we dat bij Ferrari gaan zien."