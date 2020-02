Rivalen tasten in het duister rond DAS-systeem Mercedes

Mercedes stond tijdens de eerste F1-testweek in het middelpunt van de belangstelling door de introductie van Dual Axis Steering. Op beelden was te zien hoe Lewis Hamilton de toe van het voorwiel aanpaste door zijn stuurpositie aan te passen. Volgens de technische reglementen van de FIA is een dergelijk systeem toegestaan, bovendien is men bij de autosportfederatie van mening dat er niets mis is met de veiligheid. Alleen de parc fermé-regels zouden nog een struikelblok kunnen vormen, het is na de kwalificatie niet toegestaan de wagen aan te passen.

Hoewel Alan Permane, sportief directeur van Renault, vraagtekens zette bij het systeem en de parc fermé-regels, noemde hij het een indrukwekkende uitvinding: “Ik denk dat we een beetje onder de indruk zijn van wat dit systeem doet en hoe het werkt. Zoals de meeste mensen hebben we geprobeerd het met video te analyseren. We weten niet echt wat er gaande is. James [Allison, technisch directeur Mercedes] en zijn mensen hebben iets heel slims gedaan waarvan zij denken dat het een voordeel is. Zij verwachten zeker dat er winst mee te behalen valt. Mercedes heeft iets waarmee ze denken te kunnen winnen en dat maakt de Formule 1 ook zo mooi.”

McLaren-teambaas Andreas Seidl reageerde eveneens onder de indruk te zijn van het nieuwe concept en benadrukte hoeveel aandacht de innovatie kreeg in de F1-paddock. “Ik neem mijn hoed af voor Mercedes en een dergelijke innovatie, dat is geweldig voor de Formule 1”, aldus Seidl. “Ook de publiciteit die ze er bij Mercedes voor hebben gekregen is indrukwekkend. Ik ken de details van het systeem niet, dus ik ga het ook niet beoordelen. Ik denk dat wij als team op dit moment in een andere fase zitten dan dat we moeten proberen dit systeem onder de knie te krijgen.”

Met medewerking van Luke Smith