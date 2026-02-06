Rivalen smeden plannen om motorentruc Mercedes tegen te gaan, maar hoe reëel is dat?

Onder het nieuwe reglement laaide er voordat er ook nog maar een meter was gereden al discussie op over de compressieverhouding. Het is de verhouding tussen het volume van de cilinder als de zuiger onderaan staat en het volume als de zuiger bovenaan staat. Onder het vorige reglement was die verhouding nog 18:1, maar in de nieuwe regels voor 2026 is de zogenaamde ratio teruggebracht tot 16:1 - onder meer om het toegankelijker te maken voor nieuwkomers en door de duurzame brandstoffen.

Concurrenten hebben er lucht van gekregen dat Mercedes bij statische tests voldoet aan de compressieverhouding van 16:1, maar tijdens het rijden een hogere verhouding kan halen. Audi, Ferrari en Honda stuurden daarop gezamenlijk een brief naar de FIA, maar de federatie leek na een eerste meeting van technische experts op 22 januari nog niet meteen van plan om in te grijpen.

Nadien hebben er nieuwe bijeenkomsten plaatsgevonden, waaronder die van de Power Unit Advisory Committee op donderdag. In die bijeenkomst is het volgens informatie van Motorsport.com wederom uitvoerig over de compressieverhouding gegaan met alle betrokkenen, al werd er nog niet meteen een knoop doorgehakt.

Rivaliserende teams denken nog altijd na over manieren om een ingreep te forceren. Daarbij wordt er vooral gedacht aan aangepaste metingen voor de compressieverhouding. Momenteel worden er alleen statische tests uitgevoerd bij buitentemperatuur, maar één van de plannen is om die tests uit te voeren nadat de motor eerst is warmgedraaid. Het meten van een warme(re) motor zou een representatiever beeld schetsen en eventuele verschillen blootleggen. Een ander idee is het gebruik van sensoren tijdens het rijden.

Een belangrijke rol voor Red Bull en de FIA?

Een verandering van de procedure is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Zo is er om te beginnen een supermeerderheid in de PUAC an sich nodig als een eerste stap. Het betekent dat vier van de vijf fabrikanten, de FIA en ook de Formule 1 akkoord moeten gaan. Juist in dat opzicht neemt Red Bull Ford Powertrains een op het oog belangrijke positie in. Met de initiële brief van Audi, Ferrari en Honda was meteen duidelijk dat drie van de vijf merken op veranderingen aanstuurden.

Red Bull werd daarentegen ook in verband gebracht met de vondst, maar dat beeld is de afgelopen weken enigszins genuanceerd. Zo zijn er eveneens suggesties gewekt dat Red Bull weliswaar kennis van het Mercedes-slimmigheidje heeft, maar dat het niet per se afwijzend tegenover een ingreep zou staan. Dat laatste zou bijvoorbeeld kunnen als de eigen winst iets minder groot wordt geacht dan die een concurrent, in dit geval van Mercedes en diens klantenteams.

Naast Red Bulls opvatting is logischerwijs de positie van de FIA en F1 cruciaal. Meestal stemmen beide organisaties in een blok als het over technische aangelegenheden gaat. Initieel zag de FIA zoals gezegd nog geen enkele reden om in te grijpen, maar na de bijeenkomst van gisteren is het wachten op de nieuwe mening van de federatie - de nieuwe stand van zaken dus. De FIA laat bij navraag weten dat het momenteel nog intern wordt besproken en dat er wellicht in een later stadium iets kan worden gedeeld.

De tijd dringt - ook voor homologatie van motoren

Mocht de meetprocedure daadwerkelijk worden herzien, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Het raakt niet alleen het sportieve plaatje, maar hangt ook met de homologatie samen. De 2026-motoren worden op 1 maart gehomologeerd, waardoor er nog maar weinig tot geen meer tijd is voor eventuele aanpassingen – zeker in de wetenschap dat motorische aanpassingen een lange aanlooptijd hebben.

Toto Wolff heeft zijn mening in ieder geval glashelder gemaakt. De Mercedes-teambaas liet rond de launch weten dat andere fabrikanten hun ‘shit’ maar gewoon voor elkaar moeten krijgen. "Ik begrijp niet dat sommige teams zich meer op anderen richten en blijven discussiëren over iets dat heel duidelijk en transparant is. De communicatie met de FIA is altijd heel positief geweest, en dat geldt niet alleen voor de compressieverhouding, maar ook voor andere zaken."

"Specifiek op dit punt is het glashelder wat de reglementen zeggen. Het is ook duidelijk wat de standaardprocedures zijn voor motoren, zelfs buiten de Formule 1. Dus krijg gewoon je shit op orde. Onze krachtbron is legaal. De motor voldoet aan hoe de reglementen zijn geschreven, en ook aan hoe de controles worden uitgevoerd."