Risicovolle strategie zet streep door Bottas' moment in Spaanse zon

De zesde plaats in Barcelona is voor Valtteri Bottas en Alfa Romeo uiteindelijk zeker geen slechte score. De twee kennen sowieso een goede start van hun huwelijk. Bottas finishte bij de openingsrace in Bahrein ook als zesde, werd achtste in Australië, zevende in Miami en zelfs vijfde in de Grand Prix van Emilia-Romagna. De mooie uitslagen hebben Alfa Romeo naar de vijfde plaats in de tussenstand van het kampioenschap gebracht.

Maar toch. In de Grand Prix van Spanje lag Bottas even op een virtuele podiumplek. Dankzij de hectiek in de openingsfase van de wedstrijd was hij opgeklommen naar de derde plaats. Zo botste Lewis Hamilton met Kevin Magnussen in de eerste ronde, ging Carlos Sainz van de baan en moest Charles Leclerc opgeven met motorproblemen. Met nog tien ronden voor de boeg was Bottas een plekje gezakt, maar de vierde plaats zou nog steeds zijn beste klassering van het jaar zijn. Een tweestop-strategie deed hem echter de das om. Hamilton en Sainz, die dankzij drie stops met verser rubber onderweg waren, haalden hem in ronde 58 - binnen drie bochten - in.

"Als je op zulke posities terecht komt, alles soepel verloopt en andere wagens in de problemen zijn, denk je: oké, dit kan weleens mijn dag zijn", zei Bottas na de race. "Maar we namen risico met de strategie. De laatste stint zou erg lang zijn. Uiteindelijk bleek hij te lang. Mijn banden waren op het einde overleden. Maar goed, we hebben het geprobeerd. Dit zijn nog steeds mooie punten."

De Fin en zijn team roken kansen door alle ontwikkelingen op de baan. "We hadden de kans om te kiezen", gaat Bottas verder over de tweestopper. "Willen we de beste van de rest worden of gaan we iets proberen? We probeerden iets anders en dat pakte niet uit als gehoopt. Maar het risico was ook weer niet heel groot, want verder werd ik van achteren niet bedreigd." Ook met een driestopper had hij de oprukkende Sainz en Hamilton niet voor kunnen blijven, denkt Bottas. "Daarvoor was mijn tempo niet hoog genoeg. Heel misschien was het gezien de problemen van Lewis tegen het einde bij hem wel gelukt met een kortere stint."

Punt voor snelste raceronde

Bottas was een optimistische piloot zondag, want eenmaal ingehaald door de Ferrari en Mercedes overwoog hij om zachtere banden te gaan ophalen bij zijn garage om zo de allersnelste chrono te klokken, goed voor een extra WK-punt. Alfa Romeo wees zijn voorstel van de hand. Het zou dan te spannend worden met zevende man Esteban Ocon. "Esteban zou dan dicht bij mij zijn", aldus Bottas. "Sowieso is zoiets niet zonder risico. Op dit moment was het verstandiger om gewoon de punten te pakken, maar misschien wagen we in de toekomst wel zo'n gokje."