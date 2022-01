Tijdens de post-season Formule 1-test in Abu Dhabi klom Pato O'Ward, IndyCar-rijder voor Arrow McLaren SP, naar aanleiding van een weddenschap met McLaren CEO Zak Brown in de MCL35. De Mexicaan was onder de indruk van de Formule 1-auto en stak zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. O'Ward viel dusdanig goed op bij Brown, dat de Amerikaan zijn pupil dolgraag een aantal vrije F1-trainingen voor zijn rekening ziet nemen. Ook de jonge 21-jarige Colton Herta, die momenteel furore maakt in de IndyCar, wordt geregeld in verband met gebracht met een overstap naar de Formule 1.

Rinus van Kalmthout ziet een move naar de koningsklasse ook wel zitten, mits het een competitief team betreft en hij de kans krijgt om regerend wereldkampioen Max Verstappen aan te vallen. "Als ik de kans krijg om teamgenoot of concurrent bij een groot team van Max te worden, dan moet ik daar wel eventjes over nadenken", aldus VeeKay tegen Ziggo Sport. De Nederlander heeft het onwijs naar zijn zin in Amerika en hoopt daar nog lang te kunnen blijven. VeeKay is daarom naar eigen zeggen helemaal niet bezig met een eventuele overstap. "Mocht ik de komende twintig jaar in de IndyCar rijden en ook nog eens kunnen strijden om titels, dan is mijn leven meer dan compleet."

Van Kalmthout: Ik zie Grosjean gewoon genieten

Een aantal huidige IndyCar-coureurs heeft juist de omgekeerde weg bewandeld. Zo begon Alexander Rossi zijn Formule 1-werkzaamheden in 2012 als testcoureur bij Caterham om later een aantal Grands Prix te rijden bij het team van Manor. Marcus Ericsson begon ook ooit bij Caterham en stapte later over naar Sauber. In 2018 sloot hij zijn F1-loopbaan voorlopig af bij Alfa Romeo. De laatste coureur die de overstap vanuit de F1 maakte was Romain Grosjean. De Fransman trapte vorig seizoen zijn avontuur in de Amerikaanse klasse af en maakt in 2022 zijn opwachting bij Andretti Autosport.

Volgens Van Kalmthout behoort de IndyCar tot een van de hoogste klassen in de wereld en komt het door het hoge niveau dat niemand dominant kan zijn. Ook ziet hij het plezier dat de voormalig F1-coureurs uitstralen. "Je kan bijvoorbeeld zien bij Romain Grosjean, en ook bij andere rijders uit de Formule 1, dat die echt wel heel veel plezier hebben om gewoon met een IndyCar rond te scheuren. De banden kunnen ook een stuk meer aan dan die in de Formule 1. Het is eigenlijk gewoon karten met heel snelle en heel dure auto's."

VeeKay, zoals de Amerikanen hem noemen, staat aan de vooravond van zijn derde IndyCar-seizoen. De Nederlandse coureur begon in 2019 zijn loopbaan in de Amerikaanse topklasse bij zijn huidige werkgever Ed Carpenter Racing en eindigde in zijn eerste seizoen op het podium in Indianapolis. Dat dit circuit hem goed ligt, toonde hij afgelopen seizoen. Toen greep Van Kalmthout daar zijn allereerste overwinning in de klasse. Komend weekend rijdt hij samen met Frits van Eerd, Giedo van der Garde en Dylan Murry in de 24 uur van Daytona voor Racing Team Nederland.