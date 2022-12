Rinus van Kalmthout: Andretti zou wel van meerwaarde zijn voor F1

Michael Andretti heeft allesbehalve een geheim van zijn Formule 1-ambities gemaakt. Andretti is een naam die klinkt als een klok in de autosportwereld, met equipes in onder meer IndyCar, de Formule E en Extreme E. Als het aan de voorman ligt, komt daar een Formule 1-team bij. Plannen zijn al gesmeed, onder meer met een nieuw hoofdkwartier in Fishers en idealiter nog een Europese uitvalsbasis voor de Formule 1. Gesprekken met motorleveranciers zijn ook al gevoerd en het financiële plaatje zou rond zijn, inclusief de tweehonderd miljoen die nieuwkomers moeten aftikken.

Andretti hoopte met deze stappen in 2024 op de grid te staan, maar dat wordt kort dag. Het komt onder meer doordat er een politiek spel gaande is in de Formule 1. Zo zitten de huidige teams niet allemaal te wachten op de komst van een elfde team. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft laten optekenen dat Andretti los van het instapbedrag meerwaarde moet hebben. Die meerwaarde is er volgens de Oostenrijker niet, al zou Andretti natuurlijk wel een springplank voor Amerikaanse coureurs kunnen zijn en derhalve precies bij de ambities van Liberty Media aansluiten.

Dat laatste is ook de kijk die de Nederlandse IndyCar-coureur Rinus van Kalmthout op de zaak heeft. "Ik denk dat Andretti wel meerwaarde kan hebben voor de Formule 1. Het is een echt Amerikaans team. De naam Andretti is sowieso een synoniem voor autosport", aldus VeeKay in gesprek met Motorsport.com. "Ik zie het ook als een mooie kans voor Amerikaanse coureurs, IndyCar-kampioenen die iets anders willen, om die kant op te gaan. Het is een mooie connectie die er had kunnen zijn. Ik denk dat het ook geen kwaad kan binnen de Formule 1 om er twee extra auto's bij te hebben."

Daarbij is Van Kalmthout van mening dat de Formule 1 zich het best kan houden aan de eigen entreevoorwaarden. "Jaren geleden hebben ze bekendgemaakt dat er tweehonderd miljoen betaald moet worden om een nieuw team in te mogen schrijven. Als je die regel maakt, dan moet je jezelf daar eigenlijk ook aan houden. Dan betaalt een geïnteresseerde dat bedrag en is dat de drempel om binnen te komen." In de praktijk is het echter een politiek steekspel geworden, waardoor het voor nieuwkomers veel lastiger is om binnen te komen dan dat sec op papier staat.

IndyCar te laag gewaardeerd in superlicentiesysteem FIA?

Niet alleen voor een Amerikaans team is het lastig om de Formule 1-wereld binnen te komen. In 2022 is gebleken dat het voor Amerikaanse rijders ook geen sinecure is. Liberty Media ziet dolgraag een Amerikaanse rijder in F1, maar toen Colton Herta de overstap in principe kon maken, versperden blokkades zijn weg. Herta kreeg de benodigde superlicentie niet. Het vormde een streep door de rekening, ook voor Helmut Marko, die in Herta de opvolger van Pierre Gasly bij AlphaTauri zag.

IndyCar-kampioenen krijgen weliswaar veertig superlicentiepunten, evenveel als de Formule 2-kampioen, maar daarna loopt het aantal punten sneller af dan in F2 en zelfs F3. Zo krijgt de nummer drie uit het Formule 2-kampioenschap nog steeds veertig punten toegekend, maar is een derde stek in IndyCar slechts goed voor de helft daarvan. Een vierde plek in het IndyCar-kampioenschap levert nog minder superlicentiepunten op dan P5 in de Formule 3.

Alhoewel het logisch is dat er geen uitzondering voor Herta is gemaakt, leidt deze opzet er wel toe dat iemand met zeven IndyCar-zeges achter zijn naam nog niet genoeg heeft gedaan voor een F1-zitje. "Ik vind dat wel een beetje grappig", geeft Van Kalmthout eufemistisch aan het huidige systeem ietwat merkwaardig te vinden. "Maar IndyCar is natuurlijk een organisatie die apart staat van de FIA. Dan kun je misschien wel zoiets verwachten vanuit de FIA, dat ze vooral hun eigen organisatie en hun eigen kampioenschappen willen beschermen. Ik vind wel het zonde, al maakt het voor mij niet veel uit. Mijn doel is toch om in IndyCar te blijven."

VeeKay volledig op zijn plek in IndyCar Series

Met die laatste woorden geeft Van Kalmthout aan dat hij momenteel volledig op zijn plek zit. De enkelvoudig racewinnaar rijdt naar eigen zeggen liever vooraan in de IndyCar Series dan dat hij in de middenmoot of achteraan strijdt in de Formule 1. "Het mooie aan autosport of sport in het algemeen is dat je kunt winnen. Voor mij betekent dat niet alleen winnen van een teamgenoot. In IndyCar zijn de auto's een stuk gelijker dan in de Formule 1 waardoor je ieder raceweekend naar het circuit afreist met het idee 'dit kan wel eens het weekend zijn waarin we voor pole-position of zelfs de overwinning vechten.' Ieder team heeft dat idee en dat maakt het juist interessant als coureur."

Video: Bekijk hier het volledige interview met Rinus van Kalmthout, onder meer over de Indy 500, het seizoen 2022 en de verwachtingen voor 2023