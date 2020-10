Grosjean: Warmte heeft invloed op rijhoogte van Haas F1-auto

De Amerikaanse formatie bivakkeert dit seizoen in de achterhoede van de Formule 1, niet in de laatste plaats omdat de Ferrari-motoren minder sterk zijn dan voorgaande jaren. Tijdens de Portugese GP is dat hetzelfde verhaal. Volgens Romain Grosjean is de wagen niet constant te besturen omdat de warmte aan de achterkant van de wagen invloed heeft op de rijhoogte.

“We hebben problemen met de oververhitting van de achterwielophanging, het betekent dat de achterkant steeds verandert”, zei de Fransman. “Van de ene naar de andere ronde kan de aero-balans met zo’n 4,4 procent veranderen.” De warmte heeft volgens Grosjean directe invloed op de rijhoogte van de wagen. “Als de wagen warm is aan het eind van VT3 heb je een bepaalde rijhoogte en vervolgens koelt de auto af en begin je in de kwalificatie weer met een andere rijhoogte. Elke ronde wordt de achterwielophanging warm en verandert de achterkant van de wagen weer. Normaal hebben we daar al last van, maar dit weekend is het nog erger. We hebben geen idee waarom.”

Een dergelijk probleem heeft natuurlijk invloed op de afstelling, maar ook voor de coureurs is het een lastige factor om mee om te gaan. “We hebben dit probleem al een tijdje, het is lastig omdat het veel invloed heeft op het gedrag van de wagen. Die wordt onvoorspelbaar”, zei Kevin Magnussen. “Elke keer als je naar buiten gaat, is de rijhoogte anders. Dat moeten we zeker verbeteren.” Grosjean heeft medelijden met zijn engineers: “Ik voel me slecht voor m’n engineer en m’n race-engineer, ze gooien een dobbelsteen en beslissen hoe we aan de sessie beginnen. Maar dan weten we nooit hoe het eindigt. Dit seizoen speelt ons al het hele seizoen parten, maar dit weekend is het om een bepaalde reden een stuk erger. De auto is geen ronde hetzelfde.”

Haas-teambaas Guenther Steiner verklaarde dat zijn team zoekt naar een oplossing en ook wat zaken geprobeerd heeft, maar dat heeft nog niet tot een doorbraak geleid: “We hebben een paar races tijd nodig gehad om het probleem te ontdekken. We hebben wat geprobeerd om het systeem te koelen en ik weet niet hoe groot het verschil is. Soms is het beter dan andere keren. Ik denk dat we wat nieuwe onderdelen hebben voor deze race, maar volgens mij werken ze niet zoals we ze bedoeld hadden. We moeten dus blijven werken.”

De beide Haas F1-coureurs beginnen zondag vanaf de achttiende en negentiende startplek aan de Grand Prix van Portugal.

Met medewerking van Jonathan Noble en Oleg Karpov