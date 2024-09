Het is nog maar zeer de vraag of Alpine vanaf 2026 nog met Renault-motoren rijdt. Het Franse Formule 1-team overweegt om een klantenteam van Mercedes te worden, wat zou betekenen dat de Renault-fabriek in Viry-Châtillon gesloten wordt. Afgelopen weekend op Monza waren enkele werknemers van het bedrijf aanwezig om te protesteren tegen de plannen. Renault-topman Luca de Meo erkent dat de mogelijkheid bestaat dat Alpine overstapt naar Mercedes-krachtbronnen, maar dat er nog geen definitieve keuze is gemaakt.

"We hebben vier tot vijf weken om dit met het bestuur te bespreken", laat De Meo aan Motorsport.com weten. "We onderzoeken hoe we vanaf 2026 competitiever kunnen zijn en bekijken daar verschillende opties voor. Het idee van de Mercedes-motoren ligt op tafel, maar ik kan verzekeren dat er nog geen beslissing is genomen." De Meo laat daarna weten dat er naast een mogelijke overstap naar Mercedes-motoren ook andere opties besproken worden. "Ik wil graag toevoegen dat er door het bestuur nog geen keuze is gemaakt", benadrukt de Italiaan nogmaals. "Dit is een van de dingen waar we over discussiëren, maar er staan ook andere belangrijke punten op de agenda, over hoe we F1 in de toekomst aanpakken."

Uit een verklaring van enkele werknemers van Renault is bekend dat de Franse fabrikant vooral uit financieel oogpunt overweegt om het motorenproject op te doeken. Het bedrijf ziet dat het ontwikkelen van een eigen motorenproject zo'n honderd miljoen dollar per jaar kost, terwijl het overnemen van krachtbronnen vanuit Mercedes ongeveer zeventien miljoen per jaar moet kosten. "Dat is alleen het financiële plaatje", vertelt De Meo als dit hem voorgelegd wordt. "De ambitie is om een competitief team te worden. Om daar te komen zijn er keuzes nodig die veel factoren beïnvloeden. Deze beslissingen moeten we secuur overwegen."

Blijft Alpine bestaan?

Er gingen ook geruchten rond dat Renault van plan was om Alpine volledig van de hand te doen. De naam Andretti ging rond als geïnteresseerde. Het Amerikaanse team zou zelfs overwogen hebben om de locatie in Viry ook over te nemen. Volgens De Meo is zijn bedrijf niet van plan om het hele F1-project op te geven. "Wij verkopen niets", stelt hij onomwonden.