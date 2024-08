Alpine maakte op de vrijdag van het Grand Prix-weekend op Zandvoort bekend dat het voor komend Formule 1-seizoen Jack Doohan van reservererijder promoveert tot racecoureur. Met de bevestiging van de Australiër als nieuwe teamgenoot van Pierre Gasly zijn er nog maar drie stoeltjes onbezet voor volgend jaar.

Het nog beschikbare Mercedes-zitje gaat zeer waarschijnlijk naar Kimi Antonelli. Max Verstappen was daarvoor ook lange tijd in beeld, maar teambaas Toto Wolff onthulde vrijdag dat de Verstappens en hij tijdens een gesprek in de zomerstop hebben geconcludeerd dat een transfer van Red Bull naar Mercedes per 2025 niet mogelijk is. Wolff hintte er vervolgens op dat huidig Formule 2-coureur Antonelli volgend jaar de plek naast George Russell bezet. Mogelijk volgt die bevestiging al komend weekend in Italië, het thuisland van Antonelli. Het is tevens de verwachting dat de coureur uit Bologna, die morgen (zondag) zijn achttiende verjaardag viert, op Monza de eerste vrije training mag rijden namens Mercedes.

Ook over de stoeltjes naast Verstappen en Yuki Tsunoda bij respectievelijk Red Bull Racing en RB F1 is nog geen zekerheid. Sergio Pérez heeft weliswaar een doorlopend contract bij Red Bull Racing, maar het is door zijn matige prestaties nog niet zeker of hij in 2025 daadwerkelijk op de grid staat. Daniel Ricciardo moet ondertussen vrezen voor zijn plek bij RB F1. Helmut Marko verklaarde deze week namelijk dat Liam Lawson volgend jaar voor één van de Red Bull-teams in de Formule 1 uitkomt, alleen is het nog onduidelijk voor welke van de twee formaties dit gaat zijn. Het zal in elk geval ten koste gaan van of Pérez, of Ricciardo. Kort gezegd: drie coureurs strijden - afgaande op Marko's woorden - voor twee stoeltjes.

Ricciardo ziet in elk geval een stijgende lijn bij zichzelf. “Mijn prestaties zijn in het laatste deel van de eerste seizoenshelft beter geworden”, vertelt de Australiër. “Het gaat dus zeker beter. Maar ik kan niet zeggen dat ik zeer zeker genoeg heb laten zien. Als ik dit de komende races door kan trekken, dan kan ik zeggen dat dit mijn echte vorm is en dat ik het over meerdere races heb bewezen. Het is subjectief om te zeggen dat dat genoeg is. Ik weet het niet. Misschien voelt het alsof ik genoeg heb laten zien, misschien heb ik dat ook wel. Ik ga echter niet met de vuist op tafel slaan en zeggen: 'ik ben de beste, doe er iets aan’. Ik blijf gewoon mijn ding doen.”

Het is echter ook een mogelijkheid dat Pérez, Ricciardo én Lawson volgend jaar alle drie in de Formule 1 rijden. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner plaatst althans een kanttekening bij de uitspraak van Marko dat Lawson in 2025 voor één van de Red Bull-teams rijdt. “Het gaat om een zitje. Ik heb het Marko duidelijk gevraagd en hij zei dat hij volgend jaar een zitje zal hebben in F1”, vertelt Horner. Het verhuren van Lawson aan een ander team zou dus ook een optie kunnen zijn. Horner: “Niks staat nog vast. Maar als we de optie op Liam niet lichten, dan is hij in 2025 vrij om te staan en gaan waar hij wil. We werken met specifieke periodes in de coureurscontracten, waarin dat van toepassing kan worden. Ik heb het nagevraagd bij Helmut en hij zei niet welke auto, maar dat het om een zitje ging.”

Sauber/Audi is de enige mogelijkheid voor een verhuur van Lawson, aangezien dat het enige andere team is met nog een vacature voor 2025. Het merk met de vier ringen zette in op Carlos Sainz als teamgenoot voor Nico Hülkenberg, maar zag de Spanjaard voor Williams kiezen. Motorsport.com heeft vernomen dat Sauber/Audi, naast Sainz, ook interesse had in het huren van Lawson. Dat was echter nog onder het oude management met Andrea Seidl en Oliver Hoffmann, van wie eerder deze zomer allebei afscheid is genomen. Of hun opvolgers Mattia Binotto en Jonathan Wheatley ook interesse in Lawson hebben is niet bekend. Zeker is wel dat Wheatley de Nieuw-Zeelander goed kent uit zijn tijd bij Red Bull.

Belangrijk is vooral wat Binotto wil: veel of weinig ervaring naast Hülkenberg. Als dat eerste het geval is, dan opent dat de deur voor Valtteri Bottas voor een langer verblijf in Hinwil. De Fin vertelde op Zandvoort een gesprek met Binotto te hebben gevoerd. Daar heeft hij een positief gevoel aan overgehouden. “Hij kent me een klein beetje, maar we hebben elkaar nu beter leren kennen. We waren voorheen tegenstanders van elkaar toen ik bij Mercedes zat en hij bij Ferrari, maar hij heeft respect voor mij en ik heb respect voor hem, wat een goed vertrekpunt is als je met elkaar gaat onderhandelen”, aldus Bottas.

“Ik had de afgelopen zes maanden het gevoel dat ik geen topprioriteit was voor ze. Ze hebben natuurlijk eerst een andere coureur getekend en het management communiceerde soms heel weinig. Maar nu voelt het allemaal een klein beetje anders”, vervolgt Bottas over het management van Sauber/Audi. “Uiteindelijk is het aan Mattia en Audi om die beslissing te nemen. Ze kijken ongetwijfeld naar alle opties, zoals ze dat ook behoren te doen. Maar ik heb het idee dat ik op een sterke positie zit.”

En dus zijn de ogen niet alleen gericht op Mercedes en Red Bull, maar ook op Hinwil.