Het seizoen 2023 is pas vier races jong, toch lijkt het zo goed als zeker dat een Red Bull-coureur dit jaar kampioen gaat worden. Het team heeft met de RB19 een stevige voorsprong ten opzichte van de concurrentie, wat in Baku ook duidelijk zichtbaar werd met de derde één-twee van het seizoen en de ruime twintig seconden voorsprong op Charles Leclerc en Fernando Alonso.

Na vier races gaan Verstappen en Perez qua zeges gelijk op: beide coureurs hebben twee races gewonnen. Verstappen heeft nog wel de leiding in handen door het tegenvallende weekend van de Mexicaan in Melbourne, maar de voorsprong bedraagt slechts zes punten. Het lijkt daardoor uit te lopen op een titelstrijd tussen de Red Bull-coureurs, maar daar wilde teambaas Christian Horner nog niet aan denken. Red Bull-adviseur Helmut Marko vond het op zijn beurt te vroeg om te spreken over teamorders. Ziggo Sport-commentator Rick Winkelman ziet het wel gebeuren dat deze strijd lang doorgaat.

"Die zal misschien wel tot het einde doorgaan, tussen die twee", voorspelt Winkelman in gesprek met Motorsport.com. "Ik denk wel dat Max telkens wat weg gaat lopen bij Perez. Maar stel dat Max een keer een nulresultaat heeft, dan is het misschien wel Perez die meteen weer aan de leiding van het WK gaat, of in ieder geval heel dichtbij komt. Dat hangt er ook een beetje vanaf wanneer dat allemaal gebeurt, als dat gebeurt. Ze zijn gewoon erg aan elkaar gewaagd, maar Max is wel de betere van de twee."

"Van een aantal circuits weet je dat Perez daar heel erg goed is", voegt Winkelman toe. "Daar zal Max het misschien moeilijk krijgen. Aan de andere kant: hij had nu wat pech, en dat zal Perez ook nog krijgen. Maar dat die twee onderling gaan uitmaken wie er wereldkampioen wordt... Oké, het is nog vroeg in het seizoen. Maar er wordt een Red Bull-coureur wereldkampioen. Daar kunnen we wel vanuit gaan, denk ik. Ik denk Max, maar het zal geen walk-over zijn en dat Perez zomaar heel ver terug zal vallen. Hij is zijn gevaarlijkste concurrent."

Dat het zo lang spannend kan worden tussen Verstappen en Perez, heeft met name te maken met de kracht van de RB19 ten opzichte van de concurrentie. Bovendien sluit Winkelman niet uit dat de strijd beslist kan worden door uitvalbeurten. "Omdat ze normaal gesproken allebei heel vaak vooraan zullen finishen", legt Winkelman uit. "De één wint, de ander wordt tweede. Of de één wint en de ander wordt derde. Het zal nooit zo zijn dat de één wint en de ander heel vaak uitvalt. Als er een nulscore komt, kan het wel heel veel consequenties hebben. Als je heel vaak bij elkaar in de buurt finisht, loop je als winnaar ook niet zo heel ver uit. Maar als je dan een keer een nulscore hebt, val je gelijk ver terug als je concurrent wél goede punten scoort. Dat zou nog wel een ding kunnen worden, hoe het met de betrouwbaarheid zit. Je moet altijd goed finishen, of je nou Perez of Verstappen bent, om voor het WK te gaan."

Wat heeft Red Bull wél gevonden, wat Ferrari niet heeft gevonden? Wat zeggen de boordradio's van Fernando Alonso over de verhoudingen binnen Aston Martin? Dit en meer wordt besproken in het interview met Rick Winkelman. Bekijk de video bovenaan het artikel.