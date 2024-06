Winkelman verbaast zich over Ferrari: "Meer dan een nachtmerrie"

Waar de Nederlandse Formule 1-fans weer wat te juichen hadden na de Grand Prix van Canada, daar was het in het Italiaanse kamp waarschijnlijk een stuk stiller. Ferrari was na de overwinning van Charles Leclerc in Monaco met hoge verwachtingen naar Montreal afgereisd, maar de Scuderia gaf daar nooit de indruk dat het mee kon doen om de prijzen.

Charles Leclerc en Carlos Sainz startten de race op het Canadese circuit – vernoemd naar één van de spectaculairste Ferrari-coureurs aller tijden – vanaf P11 en P12, maar parkeerden beiden nog voor het einde hun SF-24 aan de kant. De gedachten van Rick Winkelman waren op die beide momenten even bij Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur. "Die was in Monaco zo aan het stralen, en terecht", aldus Winkelman in gesprek met Motorsport.com. "Hij is natuurlijk heel open in het tonen van zijn emoties, maar ik heb hem nu eigenlijk niet gezien."

"Hoe zou hij zich voelen?", vraagt Winkelman zich af. "Hij zal wel weten dat één goede race in Monaco niet meteen betekent dat je echt aan de top staat. Daar is dit wel het bewijs van. Misschien is het voor Ferrari wel een heel goede wake-up call. Monaco was vooral voor Leclerc natuurlijk een droomweekend en ja, dan was dit meer dan een nachtmerrie."

Voor Winkelman kwam die nachtmerrie vooral tot uiting in de boordradio's tussen Leclerc en zijn (nieuwe) race-engineer Bryan Bozzi. "Nou ja, je krijgt natuurlijk al vroeg in de wedstrijd dat de power unit van Leclerc het niet goed doet. En toen was er weer zo'n boordradiodiscussie. Terwijl die de laatste tijd juist beter gingen tussen Leclerc en zijn engineer. Maar nu was er weer zo'n discussie: 'Ja, je hebt een motorprobleem. Oh, en waar blijkt dat uit? Ja nou, je verliest wat tijd op de rechte stukken.' Toen dacht ik 'oei, daar hebben we het oude Ferrari weer.' Laten we hopen dat dat eenmalig is geweest en dat ze er in Barcelona gewoon weer staan."

Winkelman vindt wel dat Ferrari nu niet in paniek moet raken en verwacht dat het wel goed komt met de Italianen. "Om een echt topteam te zijn bij alle races, zullen ze gewoon hard moeten blijven werken. Zoals ze dat al deden onder aanvoering van Vasseur. Die gaan ook gewoon richting de top, en dan hebben we vier topteams."

Benieuwd naar wat Rick Winkelman nog meer te zeggen heeft over het Formule 1-weekend in Canada? Bekijk dan het volledige video-interview dat bovenaan dit artikel te vinden is.