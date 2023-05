De eerste vier races van het seizoen zijn voor Nyck de Vries allesbehalve perfect verlopen, met de Grand Prix van Azerbeidzjan als dieptepunt voor de AlphaTauri-coureur. Op vrijdag crashte hij in de kwalificatie waardoor hij de hoofdrace van de laatste plaats, wat de achttiende werd door starts uit de pitstraat voor Nico Hülkenberg en Esteban Ocon, moest starten. Zaterdag kon hij zich in de sprint shootout revancheren, maar door een slecht getimede rode vlag door de crash van Logan Sargeant zat er opnieuw niets meer in dan de laatste startplek voor de sprintrace.

De Vries werd dertiende in de sprintrace en kon in de hoofdrace al na tien ronden uitstappen na een tik tegen de muur, waarbij hij de linker voorwielophanging brak. "Ik ben heel erg teleurgesteld in mijzelf. Het was een hele stomme fout", oordeelde de 28-jarige Nederlander over zijn weekend in Baku.

Ziggo Sport-commentator Rick Winkelman vond het jammer om te zien dat De Vries zo worstelde, aangezien hij naar zijn mening in de Formule 1 thuishoort, maar het is de vraag hoeveel tijd de coureur gegund is na zijn moeizame start. "Rampzalig natuurlijk", luidt het oordeel van Winkelman over het weekend van De Vries in Baku in gesprek met Motorsport.com. "Ik vind het wel vervelend, eigenlijk. Dat gun ik hem niet. Ik gun hem het beste en mooie resultaten, maar hij heeft een moeilijk begin, dat is duidelijk. Eindelijk zijn Formule 1-zitje, en terecht, want daar hoort hij wel gewoon in. Dat vind ik wel."

"Maar," vervolgt Winkelman, "we hebben wel vaker bij Nyck gezien dat hij even tijd nodig heeft om op gang te komen. Al toen hij in de Formule Renault begon. In al die opstapklassen had hij altijd even nodig om op gang te komen, daarna was hij de absolute top. Alleen krijg je die tijd in de Formule 1 eigenlijk niet, dus daar maak ik me een beetje druk om. Ik hoop dat hij het tij snel kan keren, want het is ook weer zo: een goed weekend in Miami en alles wat is gebeurd in Baku is vergeven en vergeten. Het is afwachten. Het was natuurlijk een waardeloos weekend, maar hij zal de eerste zijn om dat toe te geven. Hopelijk leert hij daarvan. Daar leert hij geheid van. Hopelijk maakt hij die fouten niet nog een keer, want hij hoort wel in de Formule 1, vind ik."

Winkelman is ervan overtuigd dat De Vries zich zal herpakken en dat hij vanaf nu stappen vooruit zal zetten. "Het hoort bij de topsport, omgaan met tegenslagen. Dat heeft hij ook in het verleden gehad, tegenslagen. Daar is hij altijd goed mee omgegaan, hij is altijd boven komen drijven en [heeft] altijd kampioenschappen en overwinningen behaald. Of dat in de Formule 1 gaat lukken, weet ik niet. Maar ik weet wel zeker dat zijn volgende weekend beter gaat zijn dan wat er nu is gebeurd in Baku en dat hij echt wel stappen gaat zetten. Ik had al gehoopt op wat meer, ik dacht dat hij Tsunoda wel zou pakken. Voorlopig is dat nog niet zo als je naar het grotere geheel kijkt. Maar af en toe wel van die lichtpuntjes. Die vrije training in Baku was prima, zesde tijd. Nou weet ik wel dat het een vrije training was, maar dat zijn toch van die dingen waar je even aan vast moet houden. Laten we hopen dat het vaker gebeurt. Hij kan het, maar heeft misschien wel even tijd nodig. Ik weet alleen niet of hem die tijd is gegeven in de Formule 1."

Wat heeft Red Bull wél gevonden, wat Ferrari niet heeft gevonden? Wat zeggen de boordradio's van Fernando Alonso over de verhoudingen binnen Aston Martin? Dit en meer wordt besproken in het interview met Rick Winkelman. Bekijk de video bovenaan het artikel.