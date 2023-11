Na een onderbreking van maar liefst 31 jaar keert het Formule 1-circus terug in Las Vegas. Ditmaal niet op een enigszins troosteloze parkeerplaats voor een casino, maar langs de toeristische trekpleisters van de stad zoals de iconische Strip en The Sphere. Het belooft een weekend vol spektakel te worden, maar ook de koude omstandigheden gaan ongetwijfeld hun stempel op het weekend drukken. In gesprek met Motorsport.com blikt Rick Winkelman vooruit naar de race in Nevada, maar hij had liever een andere baan teruggezien. "Ik had liever gewoon gehad dat ze een bestaand circuit in Amerika [hadden gekozen]. Daar hadden ze van gezegd 'hier kan je nooit meer Formule 1 rijden!' Maak dat dan geschikt."

Als grote voorbeeld voor zijn voorstel haalt Winkelman Zandvoort aan. Voor de bekendmaking van de terugkeer van de Grand Prix in Nederland had niemand gedacht dat een terugkeer mogelijk was. "Daar hebben ze twee kombochten erin gelegd en weet ik veel wat. Zoiets hadden ze moeten doen denk ik", vertelt Winkelman, die ook al een circuit in de Verenigde Staten als optie ziet. "Had Watkins Glen gepakt, had dat helemaal afgestoft, had wel geprobeerd de Watkins Glen-vibe te behouden. Had dat dan gedaan in plaats van weer zo'n stratencircuit te plempen in een stad. Als raceliefhebber had liever gezien dat ze a la Zandvoort Watkins Glen nieuw leven hadden ingeblazen."

Winkelman is er echter van overtuigd dat de Formule 1 er alles aan doet om van het weekend in Nevada een succes te maken. "Zij organiseren het zelf en kunnen zich geen zeperd veroorloven", vertelt de Ziggo Sport-analist. "Ze hebben al gezegd dat het tien procent duurder werd en ze hebben er al zo veel geld aan uitgegeven. Ze gooien dan die tien procent er nog tegenaan, dus dit mag niet fout gaan." Gevraagd naar zijn verwachtingen antwoordt de analist: "Ik weet het eigenlijk niet. Ik ken veel mensen uit de Amerikaanse autosport - vanwege de NASCAR en de Indycar dat ik doe - en iedereen is, cynisch zou ik niet willen zeggen, maar afwachtend."

Ben je benieuwd naar wat Rick Winkelman over de vorige Grand Prix in Brazilië te vertellen had? Bijvoorbeeld over het duel tussen Fernando Alonso en Sergio Perez? Of over de race én de dominantie van Max Verstappen? En wat dacht je van een verdere voorbeschouwing op de Grand Prix van Las Vegas? Bekijk dan het video-interview bovenaan dit artikel