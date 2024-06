Winkelman: "Ferrari, McLaren en Mercedes maken zich zorgen over komende races"

De vragen aan het begin van het seizoen voor iedereen rond Red Bull Racing was niet hoeveel races ze wél zouden winnen, maar vooral hoeveel niet. De RB20 was in Bahrein en Saudi-Arabië oppermachtig en de weg naar een dominant seizoen lag open. Zes races verder hangt de vlag er heel anders bij. In plaats van alleen maar winnen, werd er van de volgende zes drie keer niet gewonnen.

De geluiden in de paddock zijn dat de dominantie van Red Bull allesbehalve doorbroken is. Vooral voor de komende Grands Prix is de Oostenrijkse renstal de topfavoriet, want die passen op papier beter bij de RB20. De vorige races waren namelijk op circuits met kerbs en hobbels, nu staan de traditionelere circuits met gladder asfalt op het programma. Volgens Rick Winkelman is de concurrentie van Red Bull ervan overtuigd dat de formatie uit Milton Keynes de komende races het best voor de dag komt. "Laat ik het zo zeggen, Ferrari, McLaren en Mercedes maken zich zorgen over de komende vier races", vertelt de analist in gesprek met Motorsport.com. "Er moet iets heel geks gebeuren wil Max [Verstappen] niet wereldkampioen worden."

Het is voor Red Bull de kans om weer weg te lopen bij de concurrentie, maar Winkelman hoopt niet dat het te makkelijk gaat. "Ik hoop gewoon dat we echt vier teams hebben die voor de podiumplaatsen kunnen rijden. Ik denk nog wel dat Max de man is en ik denk dat Red Bull nog steeds het team is, maar laat die anderen lekker dichterbij komen", aldus autosportexpert. "Hoe mooi [de voorspelbaarheid] ook is als je Verstappen-fan bent, je wil toch gave races zien zoals afgelopen weekend [in Canada]."

Voorspelling voor Spanje

Winkelman pakt ook de glazen bol erbij en voorspelt dat Lewis Hamilton in Spanje wel eens goed voor de dag kan komen. "Hamilton was erg kritisch en negatief over zichzelf, en ook op het team. Als hij de motivatie nog heeft om te zeggen 'nu ga ik het verdorie beter doen in Barcelona, ik ga nu laten zien wat ik kan, en niet die gekke Russell als beste Mercedes-man', dan zou Hamilton wel eens goed kunnen presteren. Ferrari zal het ook beter doen dan hier [in Canada mag je hopen]", blikt hij vooruit. En wie gaat er winnen? "Verstappen wint."

Benieuwd wat Rick Winkelman te vertellen had over de Grand Prix van Canada? Want hoe kijkt hij naar het dramatische weekend van Sergio Pérez? En hoe kan het volgens hem gebeuren dat Ferrari het in Montreal niet goed deed? Bekijk dan het video-interview boven dit artikel.