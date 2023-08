Richard Verschoor voerde in Zandvoort verkennend gesprek met Haas F1

Het Formule 2-weekend in Zandvoort is voor Richard Verschoor geëindigd met een vierde plek in de hoofdrace. "Dit is qua resultaat eigenlijk super. Hier had ik voor de race absoluut voor getekend. In de kwalificatie kon ik niks doen. Door een rode vlag kon ik mijn ronde niet neerzetten, anders was ik ook als vierde of vijfde gestart. Vervolgens denk je eigenlijk dat het weekend compleet over is en baal je", duidt hij op de veertiende startplek voor beide races. "Zeker hier denk je dat het heel lastig wordt, maar in de eerste race scoort niemand punten door het extreme weer en in de tweede race word je vierde, terwijl bijna iedereen die boven je staat in het kampioenschap uitvalt."

"In dat opzicht kan het niet veel beter", al moet gezegd dat Verschoor in de slotfase nog aardig in de buurt van Maloney en Crawford op de plekken twee en drie kwam. "Ik zette nog even aan en denk dat Maloney het zwaar had met de banden. Ik deed mijn best, maar als je in de auto zit, dan weet je dat je eigenlijk niet kunt inhalen als er voor je niks gebeurt." In de Formule 2-hoofdrace gebeurde er echter genoeg met Frederik Vesti die ineens beide achterbanden verloor en erg veel schuivers. "Mensen die aan het kijken zijn moeten begrijpen dat het verschrikkelijk moeilijk is met zo'n auto op slicks", legt Verschoor uit. "Het is voor ons in de Formule 2 zo lastig om temperatuur in de banden te krijgen. Je rijdt gewoon op ijs, dat is echt bizar. Daardoor worden er zoveel fouten gemaakt. Ik heb ook vaak genoeg het hart in de keel gehad. Maar die schrikmomentjes horen er ook bij, die heb je nodig om op de limiet te zitten. Anders krijg je de banden sowieso niet warm."

'Goed gesprek' met Haas-teambaas Steiner in Zandvoort

Na de baanactie stond er voor Verschoor nog iets anders op het programma in Zandvoort. Zo was er met hulp van Ziggo Sport een gesprek met Haas-teambaas Guenther Steiner geregeld. Het diende met name om kennis te maken, maar ook om de opties te verkennen voor een vrije training in 2024, idealiter tijdens de Grand Prix van Nederland. Alle Formule 1-teams moeten tegenwoordig aan de rookieregels voldoen en dus twee vrije trainingen aan een rookie geven. "Ik heb het gesprek zondagmiddag gehad, in het kantoortje van Guenther in de Formule 1-paddock", laat Verschoor nadien aan Motorsport.com weten. "Dit was de eerste keer dat ik hem heb gesproken. Hij had de race gezien en het was een fijn gesprek." Opgemerkt dat Verschoor met P4 dan net iets beter binnen is gekomen dan met P14, lacht het 22-jarige talent uit Benschop: "Een podium was natuurlijk helemaal fijn geweest, maar nee hoor, het was zo ook een goed gesprek."

"Het ging vooral om kennismaken en kijken wat de mogelijkheden zijn." Volgend jaar een vrije training rijden in de koningsklasse van de autosport is idealiter de inzet. "Natuurlijk is dat de inzet, ja, en natuurlijk is dat wat je graag wil, maar we moeten kijken of daar mogelijkheden voor zijn en wat het beste is voor beide partijen." Waar Verschoor beide partijen noemt, is het interessant wat hij nastreeft. "Iedereen is natuurlijk op zoek naar de beste kansen. Guenther zit met meerdere rijders aan tafel en andersom kan ik ook met meerdere teams praten. Ik moet een F1-team zoeken dat mij structureel iets kan bieden. Ik wil namelijk graag een volgende stap zetten en iets dichter bij de Formule 1-wereld komen, ook door te kijken of ik simulatorwerk kan doen en kan leren hoe ze bij zo'n team met alle procedures omgaan. Daar zijn we op dit moment naar op zoek."

Gesprekken met andere F1-teams zijn er nog niet gevoerd, al laat Verschoor afsluitend weten: "We kijken nu wel steeds meer om ons heen of er iets mogelijk is." Verschoor doet qua sponsoring en management overigens alle dingen zelf, waardoor hij eigenlijk coureur en zakenman ineen is. Meer over zijn overwegingen voor volgend jaar en de toekomstplannen op langere termijn - met bijvoorbeeld endurance of IndyCar - valt te lezen in dit uitgebreide interview uit de zomerstop.