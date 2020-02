Rich Energy duikt na mislukt F1-avontuur op in motorsport

Rich Energy heeft de Formule 1 achter zich gelaten en richt zich op een andere tak van de motorsport. Het energiedrankjesmerk is nu als titelsponsor verbonden aan de raceformatie OMG Racing. De motoren van het Britse Superbike-team hebben als gevolg daarvan een livery die sterke gelijkenissen vertoont met de kleurstelling van F1-team Haas in 2019.

De komst van Rich Energy ging begin vorig jaar met heel wat poeha gepaard, maar het merk was even snel weer verdwenen nadat het op een breuk met Haas uitliep. Vijf maanden nadat het merk uit de F1 verdween, is het dus weer teruggekeerd in de motorsport met een nieuwe deal. OMG Racing kondigde de samenwerking op vrijdag aan tijdens de MCN Carole Nash-show in Londen. Des te opvallender is dat ook de toenmalige CEO William Storey weer van de partij is, ondanks dat hij vorig jaar amok maakte met de aandeelhouders van zijn eigen bedrijf, die aangaven hem uit zijn functie te willen ontheffen.

Teameigenaar Alan Gardner is zich bewust van de heisa tussen Rich Energy en Haas, maar meent dat Storey en Rich Energy erg transparant zijn. "We weten van de eerdere controverse af die gelinkt is aan het merk, maar William Storey en Rich Energy zijn erg open in hun bedrijfsactiviteiten om ons volledig vertrouwen te geven in ons partnerschap en verder te gaan."

Met medewerking van Lewis Duncan