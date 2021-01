Ricciardo ziet voordelen in latere datum voor GP Australië

Nadat de Grand Prix van Australië in 2020 op het laatste moment moest worden afgelast vanwege het coronavirus zou de race in 2021 weer in maart georganiseerd worden, maar zo ver is het uiteindelijk niet gekomen. De Formule 1 moest de oorspronkelijke kalender eerder deze maand alweer overhoop gooien en daardoor werd de race op Albert Park in Melbourne naar november verschoven. Lokale held Daniel Ricciardo schaart zich achter dat besluit en is blij dat de race in ieder geval nog op de kalender staat. Hij ziet zelfs voordelen aan de verplaatsing naar diep in de tweede seizoenshelft, zo vertelde de nieuwe McLaren-coureur aan The Age.

“Het is absoluut geen slecht moment met de zomer in aantocht [in Australië]", zei Ricciardo. "Enerzijds heeft het wel wat dat mijn thuisrace de opening is, maar later in het jaar heeft ook wat voordelen - in plaats van speculeren over hoe mijn seizoen gaat, weten we al hoe McLaren en ik ervoor staan.” McLaren en Ricciardo moeten in de openingsfase bovendien nog wennen aan de Mercedes-motor, terwijl er amper getest mag worden. “We zouden in maart nog niet op ons best zijn in Melbourne, dus persoonlijk heb ik er meer vertrouwen in dat we in november sterker zijn. Het belangrijkste voor mij en de fans is dat er een race is, maar ik zou zeker niet tegen zijn als die op permanente basis naar later in het jaar wordt verplaatst.”

Australian Open als voorbeeld voor GP Australië

Daar waar de Grand Prix van Australië dus van 21 maart naar 21 november is verplaatst, begint de top van het mondiale tennis op 8 februari in Melbourne aan de Australian Open. De aanloop naar dat toernooi verloopt rommelig, want zeker 72 spelers en speelsters mogen veertien dagen niet van hun hotelkamer komen vanwege een coronabesmetting aan boord van het gecharterde vliegtuig waarmee zij naar Melbourne werden gehaald. De overige deelnemers zitten momenteel ook in quarantaine, maar mogen wel vijf uur per dag van hun hotelkamer af om te trainen.

Ondanks de problemen die de Australian Open tot dusver is tegengekomen hoopt Ricciardo dat het toernooi een succes wordt, niet in de laatste plaats omdat een succesvolle Australian Open als blauwdruk kan dienen voor de GP van Australië in november. “Ik ben een enorme tennisfan en ik ga zeker kijken. Ik hoop dat ze het voor elkaar krijgen, want in zekere zin is het een voorbeeld voor hoe wij ons evenement kunnen laten slagen in november. Als de Australian Open soepel verloopt, dan is dat mooi voor ons. Het is een gewaagde uitdaging voor de stad om aan te gaan en dat bewonder ik.”