Ricciardo over versterkingen Renault: "Moedig om in te grijpen"

Renault bevestigde begin november dat Pat Fry, ex-ingenieur van McLaren en Ferrari, voor 2020 aan boord komt. Het heeft ook Dirk de Beer, voorheen eveneens werkzaam bij Ferrari, aangetrokken als nieuw hoofd van de aerodynamica-afdeling. Het is een nieuwe stap in de herstructurering van het team, dat in 2015 door het moederbedrijf van Renault werd teruggekocht. De voorbije jaren boekte het team uit Enstone weliswaar vooruitgang, maar in 2019 sloeg het de plank mis en zag het McLaren de fakkel overnemen als vierde team.

“Toen ik bij het team kwam waren er nog enkele veranderingen op til”, vertelde Ricciardo aan onder andere Motorsport.com. “Dit jaar is het zeker nog niet perfect geweest. Er zijn nog altijd enkele afdelingen waaraan gewerkt moet worden. Ik heb nog nooit met Pat gewerkt, maar hij heeft natuurlijk veel ervaring, dus daar kijk ik naar uit. Ik hou er ook van dat het team initiatief neemt en erkent dat er een aantal vlakken is waarop we het beter kunnen doen. En daar handelen ze nu naar. We zullen zien of dat de juiste beslissingen zijn, maar ik respecteer de moed die ze hebben om in te grijpen."

Ricciardo weet dat de eerste prioriteit is om het verschil met McLaren te proberen dichten. Het team uit Woking heeft de vierde plaats al zo goed als binnen dankzij een voorsprong van 38 punten op Renault. Dat mag in 2020 niet opnieuw gebeuren. “Zij zij dit jaar ons doelwit geweest, maar we moeten nu aanvaarden dat ze beter en vaak sneller zijn geweest. Zo is het nu eenmaal. Om nu ontgoocheld te zijn, dat heeft ook helemaal geen zin. We moeten dat aanvaarden. We gaan de volgende races niet opgeven, maar met het oog op volgend jaar hopen we weer dichterbij te komen."

Nico Hülkenberg moet na dit seizoen vertrekken bij Renault ten voordele van Esteban Ocon. In drie jaar Renault kreeg de Duitser nooit het materiaal om wat te laten zien. Hij vindt het echter niet jammer dat Renault extra investeert net nu hij het team verlaat. “Nee, het zijn mijn zorgen niet meer”, beantwoordt hij de vraag van Motorsport.com. “Dat hoofdstuk is afgesloten. Of het frustrerend zal zijn als het zal werken? Dat weet je nooit. Natuurlijk probeer je altijd beter te doen. Of dat ook gebeurt, dat weet niemand. Maar ik voel er zeker niets bij."

Met medewerking van Adam Cooper