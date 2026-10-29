Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Ricciardo staat open voor rentree met Verstappen op Le Mans

Daniel Ricciardo heeft onthuld dat hij een eenmalige terugkeer in de racerij tijdens de 24 uur van Le Mans zou overwegen

Lydia Mee

Gepubliceerd: 29 okt 2026, 10:22

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Daniel Ricciardo, Third Driver, Red Bull Racing and Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Outside the Paddock



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Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo heeft onthuld dat hij een eenmalig optreden in de 24 uur van Le Mans zou overwegen en heeft zijn voormalige Red Bull-teamgenoot Max Verstappen als zijn eerste keuze om een auto mee te delen.

De Australische coureur heeft niet meer geracet sinds zijn vertrek uit de F1 na de Grand Prix van Singapore 2024, maar tijdens een optreden in F1 Beyond the Grid zei de achtvoudig Grand Prix-winnaar dat hij graag de kans zou krijgen om zijn racecarrière op zijn eigen voorwaarden af te sluiten.

“Een jaar geleden had ik gezegd dat ik nooit meer een helm zou opzetten. Ik ben klaar. Dat is het. Maar er is iets waardoor ik denk: het zou voor mij ook mooi zijn om een racecarrière iets meer op mijn eigen voorwaarden af te sluiten.

"Dus iets doen waarbij ik, wanneer ik de helm afzet, glimlach en blij ben, en misschien is dat het laatste beetje afsluiting dat ik nodig heb."

Daniel Ricciardo & Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Andy Hone

Ricciardo zei dat een volledig seizoen hem nog steeds niet aanspreekt, maar dat een eenmalig optreden op Le Mans iets is wat hij zichzelf wel ziet doen. Een deel van de aantrekkingskracht voor de voormalige Red Bull-coureur is het delen van een auto met zijn teamgenoten, in plaats van tegen hen te strijden als rivalen in de F1.

"Een auto delen met andere coureurs en daadwerkelijk echte teamgenoten hebben om data mee te delen en te helpen", vervolgde hij. "Ik zou er gewoon van genieten. Het zou de vorm van rijden en kameraadschap zijn waar ik echt van zou genieten."

Gevraagd met wie hij graag een auto zou delen in de endurancerace, voegde Ricciardo toe: "Ik wil hem niet onder druk zetten, maar Max is natuurlijk een naam die hoog op de lijst zou staan.

"We hadden het natuurlijk in 2018 over Red Bull en 'wat als', en ik probeerde aan het einde van mijn carrière terug te keren bij het team. Dus misschien is dat een manier waarop we, ja, ik zeg: de mensen kunnen geven wat ze willen."

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- Het Motorsport.com-team

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