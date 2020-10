Ricciardo P5 in kwalificatie: "Imola is echt cool"

Ricciardo moest in Imola enkel het verwachte trio Valtteri Bottas, Lewis Hamilton en Max Verstappen, en de verrassend sterke AlphaTauri-man Pierre Gasly laten voorgaan. Met zijn derde startrij knoopt Ricciardo aan met zijn sterke kwalificaties in Rusland (5de) en de Eifel (6de), waar Ricciardo naar het podium reed. Op Spa-Francorchamps startte de Australiër ook al een keer als vierde met de Renault. Het team uit Enstone zit duidelijk in een stijgende lijn, al zal Ricciardo, die volgend jaar naar McLaren trekt, daar zelf uiteindelijk de vruchten niet meer van plukken.

Voor zondag is het in ieder geval een prima uitgangspositie voor Ricciardo, die net zoals iedereen met volle teugen genoot van de historische omloop van Imola. Ricciardo reed in zijn juniorcarrière op tal van Italiaanse circuits in de Italiaanse Formule Renault, maar Imola was daar nooit bij. "Het was erg leuk. Ik heb hier nog nooit geracet, en moest dus alles op een paar uur proberen leren", stelde Ricciardo. "Dat heeft het misschien leuker gemaakt en het was gewoon heel cool. Het circuit heeft kerbs die je echt kunt aanvallen. Of inhalen moeilijk wordt? Ik denk dat ik deels blij ben dat ik vooraan sta omdat het inderdaad lastig wordt. Het circuit is heel snel, maar ook heel smal. Dat maakt het voor de achtervolgende wagen ook moeilijk om een andere lijn uit te kiezen om uit de vuile lucht te blijven. Ik zal verbaasd zijn als het een [spectaculaire] race wordt zoals Portimao."

Ricciardo moest met amper 0,018 seconde zijn meerdere erkennen in de sterke Gasly, maar vindt dat hij zichzelf niets kan aanwrijven. "Ik ging elke ronde sneller, dus ik zou niet echt weten wat het verschil is. Hij heeft dus gewoon een snellere wagen, dat is het", lacht Ricciardo hartelijk. "Zelf heb ik alvast geen bocht waarvan ik denk: daar heb ik het laten liggen."

Esteban Ocon, de teamgenoot van Ricciardo bij Renault, start pas als twaalfde na een moeilijke kwalificatie waarin hij problemen met zijn RS20 leek te hebben.