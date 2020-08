Ricciardo: Mercedes-dominantie frustrerend, maar bewonderenswaardig

Op de 70th Anniversary Grand Prix na, die was een prooi voor Verstappen, won Mercedes dit jaar tot dusver alle races. In het kampioenschap staat Lewis Hamilton inmiddels op 132 punten, waarmee hij er 37 meer heeft dan de Nederlandse Red Bull-coureur, die tweede staat in het klassement. In de stand om de constructeurstitel geniet het Zuid-Duitse merk na zes races helemaal een straatlengte voorsprong. De regerend kampioenen staan daar op 221 punten, terwijl Red Bull Racing de tweede plek bezet met 135 punten.

“Absoluut”, zegt Ricciardo op de vraag of hij het eens is met de stelling dat je Mercedes niet de schuld kan geven voor het feit dat ze het zo goed doen. “Ik heb altijd mijn petje voor ze afgenomen en ben altijd van mening geweest dat het aan de anderen is om iets te vinden en net een tandje harder te werken, of in een andere richting. Nadat ik het DAS-systeem voor het eerst in actie had gezien tijdens de wintertests, heb ik ze ook gewoon complimenten gegeven.”

“Van alle teams op de grid zouden zij nog het meest achterover kunnen leunen, maar voor mijn gevoel zijn ze juist het team dat het minst achterover leunt. Ze hebben de lat erg hoog gelegd en blijven die lat alleen maar hoger en hoger leggen. Dat is bewonderenswaardig. Als tegenstander zijnde is het frustrerend, maar ik hoop dat het voor iedereen alleen maar als brandstof dient om nog een stapje extra te zetten. Ik kan niet ontkennen dat het frustrerend is om een team zo zien te presteren, maar we kunnen daar eigenlijk maar respect voor hebben. Het heeft geen zin daar om verbitterd over te zijn. Ze doen gewoon een fantastische job.”

Met medewerking van Luke Smith