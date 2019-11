Ricciardo: "Maak me geen zorgen over Ocon als teamgenoot"

In zijn tweede seizoen bij Renault krijgt Ricciardo een nieuwe teamgenoot. Esteban Ocon volgt in 2020 Nico Hülkenberg op bij het team uit Enstone. De Fransman komt over van Mercedes, waar hij een jaar langs de zijlijn toekeek als derde rijder. Ocon is dan ook gebrand op een terugkeer als racecoureur en moet het team van Renault een nieuw elan geven. Bovendien is de jongeling als Fransman ook een interessant figuur voor het merk. Ocon zal na de Grand Prix van Abu Dhabi van dit weekend al in de Renault plaatsnemen tijdens de post-season test op het circuit van Yas Marina.

Ricciardo voorziet geen problemen met de komst van Ocon, die bij Force India zijn toenmalige teamgenoot Sergio Perez het leven zuur maakte. "Ik maak me over Esteban geen zorgen", vertelt Ricciardo. "Ik respecteer hem als deelnemer. Ik ben er zeker van dat hij mij ook respecteert. Of hij zich zal willen vestigen binnen het team? Vast en zeker. Maar zolang er respect is, zal het wel lukken. Ik wil hem verslaan en hij wil mij verslaan. We zijn geen idioten. We hebben dat al een of twee keer gezien, maar het enige dat we nodig hebben is dat we elkaar respecteren. We hoeven ook niet de beste vrienden te zijn."

Respect is essentieel

Ricciardo toonde zich in het verleden een sportieve teamgenoot van Max Verstappen en Sebastian Vettel bij Red Bull Racing. Daar bereikten spanningen nooit een kookpunt. Volgens Ricciardo heeft ook dat met respect te maken. "Ik denk dat ik eerder makkelijk ben om mee samen te leven. Ja, ik ben een tegenstander op de baan, maar ernaast is er respect. Max en ik waren ook concurrenten, maar ik respecteerde zijn talent en zijn capaciteiten, en hij ook die van mij. Dat was met Seb ook zo. Respect is essentieel om alles voor elkaar te krijgen."

Volgens Ricciardo was ook Hülkenberg makkelijk om mee te werken. Hij vindt het dan ook jammer dat de Duitser er in 2020 niet meer bij is. "Nico is cool", stelt de Australiër. "Het was heel makkelijk om met hem samen te werken. Ik denk dat zijn talent zeker genoeg is om nog langer in de Formule 1 door te gaan. Ik maak me geen zorgen dat hij niet meer terugkomt. Hij is bovendien iemand met veel connecties, dus als hij buiten de F1 wat wil gaan doen, dan zal dat ook wel lukken."