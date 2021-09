Ricciardo hoopt na F1-zege op meer dan ritje in bolide Earnhardt

Daniel Ricciardo is altijd een groot fan geweest van de in 2001 overleden NASCAR-legende Dale Earnhardt. De Australiër rijdt in de Formule 1 dan ook met het startnummer 3 dat Earnhardt gedurende vrijwel zijn hele carrière op de auto had. Dat wist McLaren CEO Zak Brown ook en hij besloot om zijn coureur een cadeautje te beloven als hij zijn eerste podiumplaats zou pakken voor zijn nieuwe werkgever. De Amerikaanse topman van de renstal bezit een grote collectie historische racewagens, waaronder de Chevrolet Monte Carlo waarmee Earnhardt in 1984 reed in de NASCAR Cup Series. In die auto zou Ricciardo mogen rijden als hij in 2021 namens McLaren op het podium zou staan.

In Monza was het dan eindelijk zo ver. Ricciardo kende een lastige eerste helft van 2021, maar sinds de zomerstop heeft hij zijn prestaties weten te verbeteren. De beloning volgde bij de GP van Italië, waarin hij afgelopen zondag vanaf de eerste rij mocht vertrekken en uiteindelijk naar de zege zou rijden. Zodoende mag hij nu de bolide van Earnhardt aan de tand te voelen. “Dale Earnhardt is een van mijn grote helden en het is ongelofelijk dat ik de kans krijg om achter het stuur van een van zijn auto’s te stappen. Dat wordt absoluut een momentje waarop ik mezelf even in de arm moet knijpen”, zei Ricciardo na het behalen van de zege.

De oorspronkelijke afspraak was dus dat Ricciardo een ritje mocht maken in de historische stock car als hij het podium zou halen. Er is echter niets afgesproken over een beloning als hij een race zou winnen en dus grapt de dit jaar van Renault overgekomen coureur dat hij op iets meer hoopt. “Misschien geeft hij me de auto? De deal was volgens mij dat ik het podium moest halen om erin te mogen rijden. We hebben nooit over een overwinning gepraat. Ik heb hem mijn schoen gegeven waaruit hij heeft gedronken, dus misschien geeft hij me de auto. Dat is een goede ruil.”

Trofee in dezelfde kast als trofeeën Senna

Het verdienen van een ritje in de bolide van Earnhardt is niet het enige wat een bijzonder gevoel oproept bij Ricciardo na de winst in Monza. De gewonnen trofee komt bij McLaren namelijk in dezelfde prijzenkast te staan als waar de bokalen van Ayrton Senna staan uitgestald. “Het spijt me als ik een beetje in mezelf gekeerd klink, maar als ik aan McLaren denk, denk ik aan [Ayrton] Senna. Dat zijn de vroege herinneringen. Ik heb de trofeeën in de prijzenkast van het MTC [McLaren Technology Centre] gezien. Het is gek dat er nu een overwinningstrofee met mijn naam in dezelfde kast komt te staan. Het zijn twee kleine dingen die ik absoluut waardeer en het zijn twee kleine, surrealistische momenten die mij denk ik zullen raken.”