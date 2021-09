Daniel Ricciardo mocht na zijn derde plek in de sprintrace en de gridstraf van Valtteri Bottas op het Autodromo Nazionale Monza vanaf de tweede positie starten. De laatste keer dat hij vanaf de eerste startrij mocht vertrekken, was de Mexicaanse GP van 2018. Destijds stond de toenmalig Red Bull-coureur op pole-position, terwijl teamgenoot Max Verstappen naast hem op de eerste rij plaatsnam. “De laatste keer dat ik op de voorste rij stond met Max, pakte hij mij in Mexico nog voor de eerste bocht. Dat deed hij vanaf P2…”, herinnert Ricciardo zich nog goed.

Ook op Monza deelde Ricciardo de eerste startrij met Verstappen, al waren de rollen nu dus omgekeerd. De Red Bull-coureur stond op pole-position, zijn voormalige teamgenoot startte in de McLaren vanaf de tweede positie. Ricciardo was de gebeurtenissen van bijna drie jaar geleden in Mexico nog niet vergeten. Sterker nog, de achtvoudig Grand Prix-winnaar gebruikte die race als bron van motivatie om de macht te grijpen bij de start op Monza.

“Ik zal je vertellen hoe het werkt. Iedereen die The Last Dance [de Netflix-docu over Michael Jordan en de Chicago Bulls, red.] heeft gezien, weet dat er een deel is waarin Jordan alles, iedere opmerking, gebruikt om het vuur in zichzelf aan te wakkeren. Dat is eerlijk gezegd ook de mindset die ik dit weekend had en die heb ik gebruikt”, vertelt Ricciardo. “Ik gebruikte dat moment van drie, drieënhalf jaar geleden toen Max mij vanaf de tweede startpositie pakte in bocht 1. Dat gebruikte ik om mijn vuur aan te wakkeren. Ik dacht: ‘Hij deed dat drie jaar geleden bij mij, nu krijgt hij ‘m terug’. Niets ten nadele van Max, maar dat was mijn mindset. Diep van binnen wist ik op dat moment dat niets of niemand het van mij zou kunnen afpakken.”

Het bleek voor de start van de Italiaanse GP de juiste mindset te zijn. Ricciardo kwam namelijk beter van zijn plek dan polesitter Verstappen en nog voor de eerste bocht was de Australiër voorbijgegaan aan de WK-leider. Die slaagde er vervolgens in de eerste stint niet in om zich langs de MCL35M te knokken, alvorens hij halverwege de race crashte met titelrivaal Lewis Hamilton. Ricciardo bleef daarna teamgenoot Lando Norris voor om zijn eerste F1-zege sinds de GP van Monaco van 2018 te boeken.

Video: Allard Kalff blikt terug op de zege van Daniel Ricciardo in Monza