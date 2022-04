McLaren, achtste in de WK-stand met zes punten, heeft de zaken duidelijk nog niet op orde. De bolide kampt met flinke downforceproblemen. Weliswaar werd er een stap gemaakt tussen de eerste twee races, en waren de piloten in Bahrein wat verder voorin te vinden, maar de vorm van de afgelopen jaren is in 2022 nog ver te zoeken.

Ricciardo's naam staat na twee verreden wedstrijden zelfs nog niet op het scorebord. De Monza-winnaar van vorig jaar eindigde bij de seizoensopener in Bahrein als veertiende en viel een week later in Saudi-Arabië uit. Nul punten. Het jaar begon sowieso al niet zo lekker voor Ricciardo, die de laatste wintertest moest missen vanwege een coronabesmetting. Nu de wind behoorlijk in zijn gezicht blaast, blijft de achtvoudig Grand Prix-winnaar kalm. Hij hoopt dat zijn collega's bij McLaren dat de komende tijd ook zullen zijn.

“We moeten wel", aldus Ricciardo. "Rustig blijven is erg belangrijk voor het welzijn van het team, want ik betwijfel of alles van vandaag op morgen is opgelost. Het is nog te vroeg om nu al stampij te gaan maken." Volgens de voormalig coureur van onder meer Red Bull en Renault is het een kwestie van de lange adem, zo laat hij aan Motorsport.com weten. "Daar moeten we ons mentaal op voorbereiden."

Teamgenoot Lando Norris verging het in Saudi-Arabië iets beter. Na een vijftiende plek in Bahrein finishte de Brit bij het tweede treffen van 2022 als zevende. "Kijk, als we binnen twee races weer meedoen in de top-vijf, prima", gaat Ricciardo verder. "Dat zou echt een mooie bonus zijn. Maar we moeten gewoon kalm en relaxt blijven, het hoofd koel houden. Wij zijn niet op zoek naar drie of vier tienden; als we mee willen doen voor de winst, zullen we meer dan een seconde moeten vinden."

Een zege niet uitgesloten

Hoewel McLaren vooralsnog in het duister tast, weet Ricciardo zeker dat er in de loop van het seizoen licht aan het einde van de tunnel zal gloren. "Toegegeven, dat moment is dan wellicht later dan gewenst. Ik wil nu niet gaan dromen, maar het zou mij niet verbazen als we ergens dit jaar een race gaan winnen. Want ik geloof in het team en de processen die nu plaatsvinden. Ik denk dat we mensen aan boord hebben die deze klus kunnen klaren. Ik vertrouw voor de volle honderd procent op mannen als Andreas [Seidl, teambaas]."

Ricciardo geeft toe dat het oranje kamp zelfzelf in Saudi-Arabië een beetje verloor. "Oké, toen was er sprake van een crisismodus. Maar ik denk dat we ons daar snel weer uit hebben getrokken. We moeten nu het schip zien te keren en hij [Seidl] is een van de beste mannen om dat voor elkaar te krijgen. Dus vraag mij over een maand of zes nog maar eens naar de situatie. Ik denk dat ik niet verbaasd zal zijn over waar we dan staan."