Ricciardo: Betrouwbaarheid beslissend in strijd om derde plaats

Voorafgaand aan de Grand Prix van Portugal zit er maar zes punten tussen de drie teams. In de laatste paar races heeft Renault de snelheid er goed inzitten, en in Duitsland werd voor het eerst sinds 2011 weer een podium behaald. “We zitten zeker in de strijd”, zegt Ricciardo. “Maar dat zitten we alle drie. We zijn gelijkwaardig. Het gaat soms zelfs om de eerste ronde, wie de betere start pakt en daarmee de beste positie. Zo dicht zit het op elkaar.”

De man uit Perth denkt dat betrouwbaarheid een grote rol gaat spelen. “Het wordt belangrijk om steeds beide auto’s in de punten te krijgen. Dat zou het leven een stuk makkelijker maken. Maar het is spannend. In het begin van het seizoen liep Racing Point voor, toen kwam McLaren opzetten nu nu zijn wij er.”

De snelheid van Renault zit dus wel goed, maar het Franse merk wordt nog wel regelmatig getroffen door mechanische problemen. In de laatste drie races moest Esteban Ocon twee keer de strijd staken. “We werken hard aan de betrouwbaarheid en die was in het begin van het jaar prima in orde. In de afgelopen races kwamen er wat problemen, maar het hele pakket is gewoon sterk,” zegt de Fransman. “Ondanks dat ik uitgevallen ben, was het mooi om Daniel op het podium te zien. Het hele team was opgelucht, het was zo lang geleden. We willen er natuurlijk meer en ik ga daar vol voor.”