Ricciardo bekijkt rustig zijn F1-opties en schakelt emoties uit

McLaren maakte vorige week, in de aanloop naar de Belgische Grand Prix, bekend dat ze aan het einde van dit seizoen afscheid gaan nemen van Daniel Ricciardo. Zijn plek naast Lando Norris zal worden ingenomen door Oscar Piastri, zo bleek vrijdag in Zandvoort. Kijkend naar 2023 dan zijn er voor Ricciardo nog maar drie stoeltjes beschikbaar. Een terugkeer naar Alpine is een optie (het voormalige Renault, waar Ricciardo twee seizoenen voor reed) en hij zou naar Haas of Williams kunnen verkassen.

Hoewel de mogelijkheden schaars zijn, gaat Ricciardo niet overhaast te werk. De achtvoudig Grand Prix-winnaar wil eerst de triple header met Spa, Zandvoort en Monza afwerken voordat hij serieus met zijn management gaat kijken naar de opties die op tafel liggen. "Ik probeer hen zeker te begeleiden", aldus de Australiër over zijn persoonlijke onderhandelaars. “Maar alles is nog te vers. Waar je volgens mij voor moet oppassen, ook in het algemeen, is dat het niet emotioneel moet zijn. Vooral met een beslissing als deze. Daarom wil ik er pas over praten als de triple header achter de rug is. Spa was Spa en nu zitten we alweer in een volgend raceweekend. Ik krijg waarschijnlijk nu niet eens de kans om er even goed voor te gaan zitten, pas na de triple header", aldus Ricciardo in Zandvoort.

Ondertussen houdt hij graag alle opties open. "Het is ook niet zo dat ik nu tegen alles 'nee' zeg. Het is meer dat ik alles in kaart wil hebben en na deze drie races ga bekijken wat er beschikbaar is. Ik zal dan ook beter weten wat ik zelf graag wil, waardoor ik kansen kan oppakken of aanbiedingen kan wegstrepen. Nu lijkt het trouwens alsof ik een miljoen opties heb, zo is het ook weer niet. Maar ik ben heel ruimdenkend", grapt de inmiddels 33-jarige piloot.

Achterhoedeteam, reservecoureur of sabbatical?

Het helpen van minder sterke renstallen als Haas en Williams met hun ambities om verder naar voren te komen, geniet vooralsnog niet de voorkeur bij de voormalige Red Bull-coureur die in 2021 McLaren aan hun eerste zege sinds jaren hielp. "Omdat ik nog steeds van racen houd en zeker in staat ben om zo'n project op te pakken. Maar als ik moet kiezen tussen iets voor de lange termijn of een project waar je morgen gaat winnen, ga ik voor de snelle overwinningen. Het zijn dingen waar ik zeker over zal nadenken. Maar ik wil ook niet te koppig of kortzichtig zijn en gelijk zeggen: ik ben niet geïnteresseerd. Ik zal overal goed over nadenken."

Een andere mogelijkheid is een sabbatical of een jaar als reservecoureur bij een van de topteams. Daarmee zou hij alle opties kunnen bekijken die zich voor 2024 voordoen. “Ik ben heel ruimdenkend bij elk scenario", herhaalt Ricciardo zichzelf. "Ik denk dat overal voor- en nadelen aan zitten. Er zijn ook voordelen als je wat vrije tijd hebt. De afgelopen achttien maanden waren een grote uitdaging, dus misschien zou wat tijd weg mij goed doen. Maar het is natuurlijk belangrijk om actief te blijven. Zelfs als je reservecoureur bent. Ik voel mij voor zo'n rol niet te goed. Het zou iets kunnen zijn dat me beter voorbereidt voor de toekomst."