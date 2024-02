Review: Seizoen zes van Drive to Survive zal meningen F1-fans niet veranderen

Het bieden van toegang achter de schermen tot een van 's werelds meest beperkte kampioenschappen heeft wonderen gedaan voor de groeiende populariteit van F1 en een grotere doelgroep, dus de docuserie van Box to Box Films heeft voet bij stuk gehouden voor seizoen zes. Wederom zijn alle tien afleveringen opgebouwd rond een van de belangrijkste verhaallijnen van het seizoen 2023. Aangezien de Red Bull RB19 van Max Verstappen en Sergio Pérez op één na alle races heeft gewonnen, hebben de makers hun spanning elders moeten zoeken en zich meer moeten richten op drama buiten de baan.

En misschien is dat maar goed ook, want Drive to Survive blijft een beetje chaotisch als het gaat om het verhaal op het circuit. Het vervalt in het oude patroon van het aanbrengen van uit de context gerukte soundbites en reacties van de pitmuur op de beelden vanaf het circuit, iets wat in seizoen vijf minder voorkwam. Het klinkt alsof race-engineers in het oor van hun coureur fluisteren tijdens de hectische aanloop naar bocht 1 bij de start en dat is een beetje onzinnig, maar dit is waar die-hard F1-fans even diep adem moeten halen en zich moeten herinneren voor wie deze serie in de eerste plaats bedoeld is.

Waar DTS echt in schittert voor doorgewinterde motorsportliefhebbers - wat jij waarschijnlijk bent als je dit leest - is het tonen van nieuwe, fly-on-the-wall-beelden, en seizoen zes doet daar niet aan onder. Vooral de derde aflevering, die draait om McLaren, springt eruit met een aantal heerlijke sneren. Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing staat te trappelen om erop in te hakken als het team van CEO Zak Brown niet goed functioneert en voegt er nog een schepje bovenop door Lando Norris openlijk het hof te maken. We krijgen een leuk inzichtje als McLarens grote sponsors Brown bezorgd vragen wat er aan de hand is, gevolgd door een goed gemaakt segment over de opleving van het team halverwege het seizoen als Norris tweede wordt op Silverstone. Terwijl Brown al het zware werk voor zijn rekening neemt, wordt er vreemd genoeg nauwelijks gesproken over Andrea Stella. Dat is toch de teambaas die de koers van het schip wijzigde, maar misschien vinden ze dat allebei beter zo.

Ga achter de schermen met Drive to Survive seizoen 6. Foro: Netflix

Drive to Survive heeft fanservice nooit geschuwd en zet die trend voort in seizoen zes. De onwaarschijnlijke Netflix-ster Günther Steiner is weer zijn charismatische zelf terwijl de worstelingen van Haas goed vastgelegd worden. Kijken naar jonge, vrouwelijke F1-fans die de Italiaan met zijn grove taalgebruik willen ontmoeten bij zijn signeersessie voelt zowel surrealistisch als meta. Drive to Survive heeft de cirkel rond gemaakt en koestert zich in de populariteit van de man die het eigenhandig heeft gecreëerd. Aangezien Steiner sindsdien is vervangen bij Haas, was het misschien wel zijn laatste optreden in de show.

Maar Netflix kreeg een duwtje in de rug van zijn andere fanfavoriet, Daniel Ricciardo, die een jaar beleefde dat net zo goed een Hollywoodscript kan zijn. Hij speelt een hoofdrol in een aflevering naast de worstelende Nyck de Vries en Box to Box Films verdient alle lof voor het feit dat zij ter plekke waren tijdens de Silverstone-test van de Australiër. Daar overtuigde hij Red Bull ervan om hem een tweede kans te geven bij AlphaTauri en de Nederlander aan de kant te schuiven. Wat volgt is een reeks gebeurtenissen en ontmoetingen die we in verkorte vorm te zien krijgen, inclusief Ricciardo's eerste reactie op het nieuws dat hij weer meedoet. Ricciardo keert later terug voor een tweede aflevering rond zijn polsbreuk in Zandvoort, waardoor Liam Lawson in beeld komt als zijn tijdelijke vervanger.

Hoewel de giganten Ferrari en McLaren ook een grote rol spelen in de tweede helft van de serie, gaat de prijs voor het beste drama naar de implosie van Alpine. De langdurige rivaliteit tussen Esteban Ocon en Pierre Gasly staat centraal in de vijfde aflevering, maar de titel 'Civil War' zou veel toepasselijker zijn geweest voor de gebeurtenissen rond het vertrek van CEO Laurent Rossi en teambaas Otmar Szafnauer, die overlopen in een de aflevering die gedomineerd wordt door Alpine.

Netflix heeft zich grotendeels gehouden aan zijn beproefde formule, dus als je eerder geen fan was, zal dit seizoen je mening niet veranderen. Maar als je hier alleen bent voor de beelden achter de schermen waar je met wat popcorn van geniet en voorbij kunt kijken aan de opsmuk, geniet dan vooral van de serie. Alle tien afleveringen van Drive to Survive seizoen zes zijn nu te zien op Netflix.