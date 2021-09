Review ‘Schumacher’ op Netflix: Docu toont twee kanten van F1-icoon

Toen Sebastian Vettel recent zei dat hij uitkeek naar de nieuwe documentaire over het leven van Michael Schumacher op Netflix omdat hij er nieuwe dingen uit zou halen, had de film makkelijk een teleurstelling kunnen worden. De zevenvoudig wereldkampioen bewoog zich immers in een wereld waar hij continu in de belangstelling stond en bijna overal camera’s bij waren. Je zou derhalve denken dat er niet veel meer te leren zou zijn over het leven en de loopbaan van de Duitser.

Na het zien van het document dat tot stand kwam met medewerking van de Schumacher-familie en bijna twee uur duurt, is het bijna onmogelijk om niet een gevoel over te houden dat er iets veranderd is aan de perceptie van het icoon. Of je nu fan was of niet om wat er op het circuit gebeurde, de Schumacher-film laat veel meer van de persoon zelf zien en wat er achter het vizier van de helm gebeurde. Ook wordt duidelijk hoe Schumacher was toen hij de paddock vaarwel had gezegd.

De film laat in feite twee kanten zien van het leven van Der Michael. De ene kant van het verhaal is die van de wereldster die F1-historie schreef en een groot aandeel had in de terugkeer van Ferrari als grootmacht in de moderne Grand Prix-racerij. Aan de andere kant is het de familieman die alles gaf voor zijn vrouw Corinna en zijn kinderen Mick en Gina-Maria. En toen het laatste hoofdstuk van een rijke Formule 1-loopbaan zijn einde naderde, was het de familie die ervoor zorgde dat Michael afscheid nam van zijn eerste passie. Of zoals manager Sabine Kehm zich herinnert wat Schumacher zei toen hij in dienst van het Mercedes F1-team nog eens van huis was: “Wat doe ik hier? Ik mis mijn familie. Waarom ben ik zover van huis? Ik realiseer me dat het niet zo belangrijk meer is. Mijn familie is nu belangrijker.”

F1-inzichten

Voor de doorgewinterde Formule 1-fan zit er genoeg in de documentaire wat de aandacht trekt. Vooral de gezonde dosis echte actie van sleutelmomenten in de carrière van Schumacher is mooi om te zien. Netflix had voor de documentaire toegang tot het archief van de FOM. Maar de film hangt niet aan elkaar van racebeelden. In plaats daarvan is er veel meer beeld van achter de schermen gebruikt waar we een pure versie Schumacher krijgen te zien. De beroemde confrontatie met Ayrton Senna op de grid voor de Franse Grand Prix in 1992 wordt ook getoond, waar de Braziliaan in de openingsronde van de baan gereden werd door een jonge Schumacher.

En dan zijn er ook fragmenten in de documentaire opgenomen zoals die in 1994 op Imola, waar Schumacher door zijn Benetton-teambaas Flavio Briatore geïnformeerd wordt dat Senna’s toestand er niet goed uitziet omdat hij in coma ligt. In een van de vele interviews zien we de grote impact die de gebeurtenis had op Schumacher. Het is een wereld van verschil met het soms afstandelijke karakter dat we in de Grand Prix-weekenden zo vaak zagen.

Met behulp van persoonlijke inzichten van coureurs als Eddie Irvine, David Coulthard, Mark Webber, journalisten Richard Williams en James Allen, als ook familieleden van Schumacher wordt getoond hoe de coureur in het echte leven was. De gedrevenheid die Schumacher zover bracht spat van het scherm. Een jonge Schumacher legt haarfijn uit dat hij voor de kwalificatie van het WK karting liever naar Luxemburg gaat dan dat hij in Duitsland gaat rijden omdat het daar goedkoper is en hij nog een kans heeft als het misgaat.

Ook wordt het immense geloof in zichzelf van Schumacher meermaals getoond. Zeker op momenten dat hij negatief in het nieuws kwam, kon de coureur stellig zijn over zijn onschuld. Ross Brawn onthult dat hij samen met Schumacher naar een video moest kijken om de Ferrari-man zover te krijgen schuld te bekennen in de clash met Jacques Villeneuve tijdens de Franse GP in 1997. Coulthard haalt herinneringen op aan de controversiële clash in 1998 op Spa. De twee zaten bij Bernie Ecclestone in de bus op de lucht te klaren, maar Schumacher bleef volhouden dat hem geen blaam trof toen hij de achterkant van de McLaren raakte. Gevraagd door Coulthard of hij ooit een fout gemaakt had, zei Schumacher: “Niet voor zover ik me kan herinneren.”

De familieman

Gedurende de film wordt ook duidelijk hoe Schumi zich nooit echt comfortabel voelde bij de aandacht die hij als F1-wereldster kreeg. FIA-president Jean Todt, een goede vriend na hun samenwerking bij Ferrari, legt uit hoe Schumacher moeite had met zijn status: “Maak van mij geen wereldster”, vroeg hij aan het begin van zijn F1-loopbaan. Schumacher voelde zich thuis bij zijn familie, dat geldt voor Corinna en de kinderen, maar ook voor de tijd bij Ferrari.

De woorden van Corinna en Mick zorgen voor de meeste emoties als ze uitleggen hoe hun leven veranderd is na het tragische ski-ongeluk van Schumacher in 2013. Daarbij liep hij zware verwondingen aan zijn hoofd op waar hij nog altijd herstellende van is. “Natuurlijk mis ik Michael elke dag”, zegt Corinna. “Maar ik ben niet de enige. De kinderen, de familie, zijn vader, iedereen die hem liefheeft. Iedereen mist Michael, maar hij is hier. Het is anders, maar hij is er nog en dat geeft ons kracht. We zijn samen, we leven samen, we doen samen therapie. We doen alles wat we kunnen om Michael beter te maken en ervoor te zorgen dat hij comfortabel is. We laten hem de familieband voelen, onze band. We zullen altijd alles voor hem doen, altijd.”

En Mick, die zich publiek nooit echt uitgelaten heeft over zijn vader, laat zijn echte emoties in de slotfase van de film zien als hij terugblikt op de mooie momenten die hij samen met Michael beleefde. “Sinds het ongeluk zijn dit soort momenten en ervaringen, die veel ouders met hun kinderen delen, niet langer daar. Het is in ieder geval minder. Ik vind dat soms een beetje oneerlijk”, zegt de jongeling, die voor Haas F1 rijdt. Gevraagd naar de mogelijkheid om met zijn vader over de autosport te praten, zegt Mick: “Daar zou ik alles voor geven.”

SCHUMACHER is vanaf 15 september op Netflix te zien.