Het gaat de Formule 1 nog altijd voor de wind. De populariteit van de sport groeit nog steeds en dat is voor een belangrijk deel te danken aan de razendpopulaire serie Formula 1: Drive to Survive. De serie op streamingplatform Netflix heeft de koningsklasse een heel nieuw publiek opgeleverd, doordat de kijkers een unieke blik achter de schermen krijgen bij de teams en coureurs. Drive to Survive is daardoor ook van instrumentaal belang geweest om definitief voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten, waar in 2023 maar liefst drie Grands Prix worden verreden - naast Miami en Austin staat nu ook Las Vegas op de kalender.

In Nederland heeft Drive to Survive de populariteit van de Formule 1 een extra boost gegeven, nadat Max Verstappen de sport natuurlijk al op de kaart had gezet met zijn sterke prestaties. Maar daar waar de meeste reacties op Drive to Survive positief waren, was de coureur van Red Bull Racing minder te spreken over de show. Omdat uitspraken uit zijn interviews in eerdere seizoenen over beelden waren geplakt die daar niets mee te maken hadden én vanwege het faken van rivaliteiten tussen sommige coureurs weigerde Verstappen zelfs mee te werken aan het vierde seizoen van de serie. Doordat Netflix over de schouders van de tv-ploegen en schrijvende media meekijkt bij onder andere mediasessies, kwam de Nederlander zo nu en dan toch aan het woord.

Wordt kritiek Verstappen gehoord?

Ondanks de afwezigheid van Verstappen werd ook het vierde seizoen van Drive to Survive een succes. Het was dan ook geen verrassing dat Netflix in mei aankondigde dat er niet alleen een vijfde, maar ook een zesde seizoen gaat komen. De vijfde reeks afleveringen is vanaf 24 februari te zien op het streamingplatform en zoals gebruikelijk staat daarin het voorgaande F1-seizoen centraal, in dit geval dus 2022. Aan de hand van interviews met de coureurs, teambazen en F1 CEO Stefano Domenicali wordt de kijker meegenomen langs de belangrijkste en opvallendste momenten van het seizoen. Daarbij konden producers James Gay-Rees (Senna, Amy) en Paul Martin (Diego Maradona) ook weer rekenen op de inbreng van Verstappen. Aanvankelijk zag hij dat niet zitten, maar na gesprekken en het maken van afspraken met de makers nam hij uiteindelijk toch plaats op de stoel voor de zwarte achtergrond.

Een van de grote vragen na het zien van de tien nieuwe afleveringen van het vijfde seizoen is of Verstappen tevreden gaat zijn met de manier waarop zijn interview is ingezet door de makers van Drive to Survive. In de eerste afleveringen komt hij zo nu en dan heel kort aan het woord, maar in aflevering negen staan hij en Red Bull Racing volop in de spotlights. Natuurlijk is er daarbij ruimte voor het moment dat Verstappen in Japan zijn tweede wereldtitel in de wacht sleept, maar in 'Over The Limit' gaat het vooral over de overschrijding van het budgetplafond door zijn werkgever in 2021. Daarbij wordt Red Bull absoluut niet gespaard, want met name McLaren CEO Zak Brown hakt flink op het team in.

Natuurlijk komt ook de situatie van Red Bull Racing rond het budgetplafond aan bod. Photo by: Netflix

In de aflevering vallen regelmatig woorden als 'valsspelen' en 'frauderen' als het gaat om de overtreding die Red Bull heeft begaan. Doet Netflix daar dan een poging mee om wat glans weg te halen bij de wereldtitels van Verstappen, en in het bijzonder die van 2021? Dat valt eigenlijk hard mee. Daar waar Red Bull dus niet gespaard wordt en de volle lading krijgt van de teambazen van de concurrentie, krijgt Verstappen vooral lof toegezwaaid door dezelfde teamleiders. Zo erkent ook Mercedes-teambaas Toto Wolff dat de Nederlander in 2022 "waarschijnlijk de beste coureur" was. Verder is er ook een montage te zien met beelden van Verstappen tijdens diverse van zijn beste races van het seizoen, zoals Imola, Hongarije, België, Nederland en Monza.

Uniek kijkje achter de schermen bij intriges

Verder is de aflevering 'Over The Limit' een goed voorbeeld van hoe Netflix erin slaagt om de intriges achter de schermen naar de huiskamers te brengen. Daar maakte Drive to Survive in eerdere seizoenen al indruk mee en in het vijfde seizoen is dat niet anders. Door de werkwijze van de filmcrews wordt onder meer in beeld gebracht hoe Wolff en Ferrari-teambaas Mattia Binotto praten over de dan nog vermeende overtreding van Red Bull. Ook zijn de camera's erbij als Christian Horner na de GP van Japan wordt ingelicht dat de Oostenrijkse formatie inderdaad in de fout is gegaan en het lobbyen van zowel Horner als andere teambazen bij FIA-president Mohammed Ben Sulayem over de straf die aan het vergrijp gehangen moet worden.

De afleveringen 'Pardon My French' en 'Nice Guys Finish Last' illustreren intussen hoe hard de wereld van F1 kan zijn als het aankomt op het afsluiten van contracten. Zo probeert Alpine-teambaas Otmar Szafnauer haast te maken met het verlengen van Fernando Alonso's contract tijdens de GP van Hongarije, om er vervolgens achter te komen dat de Spanjaard bij Aston Martin op de koffie is geweest. Ook het getouwtrek tussen Alpine en McLaren om de diensten van Oscar Piastri komt uitgebreid aan bod, inclusief een gesprek tussen Szafnauer en Brown als eerstgenoemde dreigt om Piastri voor de rechter te slepen. Het zijn gesprekken waarvan de inhoud normaal gesproken nooit naar buiten zou komen, maar tegelijkertijd laat het perfect zien dat er in F1 de nodige politiek bedreven wordt.

Ook op andere fronten zijn de makers van Drive to Survive er weer goed in geslaagd om de belangrijkste verhaallijnen van het F1-seizoen 2022 eruit te pikken. De problemen van Mercedes met porpoising in de eerste fase van het seizoen worden uitgebreid behandeld, terwijl Ferrari gevolgd wordt in de jacht op hun eerste wereldtitel sinds 2008. Natuurlijk is er ook aandacht voor Haas F1 Team, het enige Amerikaanse team op de grid dat afgelopen jaar het nodige beleefde. Zo was er vlak voor de start van het seizoen al een veelbesproken rijderswissel, waardoor het team gevolgd werd toen Kevin Magnussen vijfde werd in de openingsrace van het seizoen. Ook de strubbelingen van Mick Schumacher en de onvrede over zijn kostbare crashes in Saudi-Arabië en Monaco komen voorbij. Daarbij leunt Netflix - niet voor het eerst - op Haas-teambaas Guenther Steiner. De Italiaan groeide na de release van het eerste seizoen van Drive to Survive uit tot een ware cultheld vanwege zijn kleurrijke taalgebruik en emotionele uitbarstingen, en ook in het nieuwe seizoen stelt hij op dat vlak niet teleur.

Guenther Steiner en Mattia Binotto rijden in het vijfde seizoen van Drive to Survive samen door Italië in een Fiat 500. Photo by: Netflix

Minder faken en dramatischeren, meer realiteit

Het Formule 1-seizoen 2022 kende zoals gezegd dus de nodige dramatische ontwikkelingen en voor de makers van Drive to Survive is dat natuurlijk gunstig. De noodzaak om kwesties veel dramatischer te maken dan ze in werkelijkheid waren, is daardoor in de meeste gevallen verdwenen. Aangezien dit ook een van de veelgehoorde kritische punten was in de afgelopen jaren, kan dit helpen om critici weer aan de serie te binden. Daarnaast was er ook zo nu en dan kritiek op het faken van rivaliteiten, iets waar ook Verstappen dus niet over te spreken was. Ook op dat front valt er eigenlijk weinig te klagen in het vijfde seizoen van Drive to Survive. De makers lijken met de nieuwe reeks afleveringen wat dat betreft dichter bij de realiteit te blijven. De rivaliteiten tussen diverse teams worden vooral gebaseerd op de strijd die zij buiten de baan voeren over bijvoorbeeld de overschrijding van het budgetplafond en het binnenhalen van een coureur. Dat maakt het dat de nieuwe serie prettig wegkijkt, ook als je het afgelopen seizoen op de voet hebt gevolgd en goed op de hoogte bent van de dingen die spelen in de paddock.

En wat daarbij ook prettig is, is dat de aandacht niet alleen uitgaat naar de teams aan het front. Natuurlijk komt de titelstrijd ter sprake en is er aandacht voor de diverse problemen waarmee Ferrari, Mercedes en Red Bull kampen, maar tegelijkertijd is er net zoveel, zo niet meer ruimte voor de teams in de middenmoot en de achterhoede. Zo kan Nyck de Vries in de aflevering 'Alpha Male' voor het eerst zijn opwachting maken in Drive to Survive, nadat AlphaTauri hem heeft aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda in 2023. Ook het vertrek van Pierre Gasly naar Alpine en de twijfels binnen het team over Tsunoda worden daarbij belicht.

Vallen er dan geen minpuntjes te noteren over het vijfde seizoen van Drive to Survive? Toch wel, en daarbij gaat het om zaken waar doorgewinterde F1-fans zich de afgelopen jaren mogelijk ook al aan konden irriteren. De meeste uitleg in seizoen vijf wordt opnieuw gegeven door Will Buxton, die daarbij regelmatig wat open deuren intrapt voor mensen die de koningsklasse al enige jaren volgen. Tegelijkertijd is de uitleg voor nieuwkomers dan wel weer handig, maar of dat in het vijfde seizoen nog steeds nodig is? En wat daarnaast ook niet veranderd is, is het neppe commentaar dat wordt gebruikt om het verhaal aan elkaar te breien. Af en toe is er een stukje echt live commentaar van de betreffende race te horen, maar vaker gaat het om commentaar dat achteraf is opgenomen om het verhaal soepel te vertellen. Tot slot kan ook irriteren dat er in de serie weer constant voor- en achteruit in de tijd wordt gesprongen, al moet daarbij wel gezegd worden dat de thema's van de afleveringen in chronologische volgorde staan. In die zin zijn de tijdsprongen dus wel te verklaren.

Als je door deze minpunten heen kan prikken, geeft Drive to Survive ook in seizoen vijf weer een prachtig inkijkje achter de schermen bij de Formule 1. De makers hebben toegang tot plekken waar verder eigenlijk niemand toegang tot heeft en dat zorgt voor unieke beelden. Ook blijft het interessant om de coureurs en teambazen onderling met elkaar te horen praten. Vaak lijken zij niet meer eens door te hebben dat er een camera en microfoon van Netflix op ze gericht staat, waardoor hun teksten ongefilterd de huiskamer binnenkomen. Bovendien levert het vijfde seizoen van Drive to Survive weer unieke inzichten op, ook voor degenen die F1 al langer op de voet volgen. Voeg daar aan toe dat Netflix in grote lijnen heeft geluisterd naar de kritiek van Verstappen en het resultaat is een reeks waar de wereldkampioen positiever naar zal kijken dan voorheen. Voor fans is het vijfde seizoen ook weer uitermate geschikt om te bingewatchen in de aanloop naar de start van het F1-seizoen 2023.