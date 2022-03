Dat Formula 1: Drive to Survive een positieve impact heeft gehad op de sport, daar twijfelt niemand aan. Het leverde de Formule 1 een compleet nieuw publiek op, mensen die voordat de serie in 2019 gelanceerd werd weinig tot nul interesse hadden in de sport. Met name in Amerika kreeg de koningsklasse van de autosport er veel fans bij dankzij de Netflix-productie.

De toegenomen populariteit in de VS heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat we dit jaar niet één maar twee races hebben op Amerikaanse bodem: naast Austin is er nu ook een Grand Prix in Miami. En een derde race in Las Vegas is in de maak. Daarnaast zijn er plannen voor een nieuw Amerikaans Formule 1-team. Michael Andretti deed vorig jaar vergeefs een poging om de Alfa Romeo-formatie over te nemen. Nu mikt de zoon van voormalig wereldkampioen Mario Andretti erop om vanaf 2024 met een volledig nieuwe renstal aan de start van de Grands Prix te komen. En dat allemaal door een programma op Netflix.

In Nederland had Max Verstappen in 2015 natuurlijk al een enorme slinger gegeven aan de populariteit van de Formule 1. Maar ook hier zorgde Drive to Survive drie jaar geleden merkbaar voor een nieuwe toeloop. Familieleden en vrienden die eerder niets van F1 moesten weten, waren van de één op de andere dag in de ban van de sport. Zo wist iedereen ineens wie Guenther Steiner was. De Italiaan groeide met zijn emotionele uitbarstingen, eindeloze gevloek en uitspraken als “We look like a bunch of wankers” uit tot een ware cultheld.

Na het succes van het eerste seizoen kon een tweede natuurlijk niet uitblijven en intussen zijn we alweer toe aan nummer vier, terwijl de cameraploeg van Drive to Survive ook al bij de wintertest in Barcelona aanwezig was om - zo mogen we toch aannemen - beelden te schieten voor een vijfde seizoen. Het kijken van de serie in de aanloop naar de eerste race van het seizoen is voor velen een traditie geworden. Het lijkt soms wel een race wie er als eerste doorheen is.

Geen Max

Fans mogen dan weglopen met de Netflix-show, Max Verstappen heeft meermaals laten weten er niets mee te hebben. "Die vind ik helemaal niks”, zegt de Nederlander in 2020 over Drive to Survive tijdens een interview voor sponsor G-Star RAW. “Omdat er best wel veel gefaket is”, licht hij toe. “Ik weet natuurlijk welke gesprekken ik gevoerd heb met mijn engineers. Wat ik bijvoorbeeld in Australië of Oostenrijk gezegd heb, gebruiken ze voor een andere Grand Prix om het spannender te maken. Dat vind ik niet kunnen. Dat is gewoon sensatie zoeken.”

Verstappen besloot om die reden zelfs niet meer mee te werken aan Drive to Survive. “Ik begrijp dat het moet gebeuren om de populariteit in Amerika een boost te geven, maar als coureur doe ik er niet graag aan mee”, vertelt de Red Bull-coureur in oktober aan persbureau AP. “Ze hebben een paar rivaliteiten bedacht die er in het echt niet zijn. Daarom heb ik besloten er niet meer aan mee te doen en geen interviews meer aan ze te geven. Zo hebben ze ook niets om te laten zien. Ik ben gewoon niet zo van de drama. Ik heb liever feiten en echte dingen.”

De eerste vier afleveringen van het seizoen bevatten inderdaad geen interviews met Verstappen die speciaal voor Drive to Survive zijn geschoten. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de Limburger in zijn geheel niet te horen is. De makers van de docuserie hadden er tijdens de opnamen van de eerste drie seizoenen al een gewoonte van gemaakt om over de schouders van andere tv-crews mee te filmen en te luistervinken bij mediasessies die puur en alleen voor de geschreven pers bestemd zijn. Nu Verstappen niet meer zittend voor een zwarte achtergrond zijn verhaal wil doen, worden die beelden gebruikt om hem zo nu en dan toch aan het woord te hebben.

Doordat er geen aparte interviews met Verstappen meer in de serie zitten, lag wel het gevaar op de loer dat de verhoudingen wat scheef zouden komen te liggen in de afleveringen waarin de titelstrijd met Lewis Hamilton centraal staat. Mercedes werkt sinds het tweede seizoen van de serie immers volop mee, nadat de Duitse fabrieksformatie en ook Ferrari aanvankelijk hun deuren niet wilden openen voor de camera’s van Drive to Survive.

Laat het echter maar aan Red Bull-teambaas Christian Horner over om tegenwicht te bieden aan de interviews met het Mercedes-kamp. De Brit komt uitgebreid aan het woord en trekt voor de camera van Drive to Survive geregeld fel van leer richting het Duitse fabrieksteam, zoals hij dat vorig jaar ook tijdens de Grand Prix-weekenden veelvuldig deed. Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt aanvankelijk een arrogante indruk, maar krijgt het vervolgens flink te verduren wanneer het team de auto niet goed voor elkaar blijkt te hebben. Met hulp van Geri Horner en Susie Wolff krijgen we intussen een beter beeld van de personen die achter de strakke gezichten schuilgaan.

Still genomen uit seizoen 4 van Netflix-serie 'Formula 1: Drive to Survive'. Beeld: Netflix

Intens

Het Formule 1-seizoen 2021 was er natuurlijk één om nooit te vergeten, met een titelgevecht dat in de laatste ronde van de laatste race beslist werd en met Max Verstappen de eerste Nederlandse wereldkampioen opleverde. Bovendien gebeurde er bijna elke Grand Prix wel iets opmerkelijks. Gebeurtenissen dramatiseren was dit keer niet nodig: het seizoen bevatte spektakel genoeg. De uitdaging voor de makers zal eerder zijn geweest: wat nemen we wel en niet mee?

Waar de makers van Drive to Survive sinds 2019 een meester in zijn gebleken, is het uitlichten van bepaalde verhaallijnen die tijdens een seizoen spelen. Natuurlijk is er dit keer ruim aandacht voor het titelgevecht, waarbij nog eens goed duidelijk wordt hoe intens en zwaar het voor alle betrokkenen is geweest. Door de wijze waarop James Gay-Rees (Senna) en Paul Martin (Diego Maradona) alles in beeld hebben gebracht, wordt de spanning bij Red Bull en Mercedes nog beter voelbaar.

Maar ook elders in het veld speelde er het nodige. Aangezien onze aandacht vooral uitging naar de voorkant van de grid, raakten de verhalen bij de andere teams allicht wat ondergesneeuwd. Drive to Survive kiest er nadrukkelijk voor ook die goed te vertellen. In de middenmoot en helemaal aan de achterkant van het veld - Haas - is de druk om te presteren immers ook immens. En ergens voelt het wel verfrissend om het seizoen vanuit het oogpunt van andere teams en coureurs te beleven.

Rechtgeaarde racefans zullen zich ongetwijfeld weer storen aan het neppe racecommentaar dat is toegevoegd om het verhaal soepel te vertellen, de overdreven uitleg - iedereen weet inmiddels toch wel dat het in de kwalificatie gaat om wie de snelste rondetijd rijdt? - en de wijze waarop er naar voren en naar achteren in de tijd wordt gesprongen. Maar daar tegenover staan geweldige beelden die fantastisch gemonteerd zijn en een unieke blik achter de schermen, die de makers kunnen geven doordat zij op plekken kunnen komen waar de rest van de wereld geen toegang tot heeft. Met name de interactie tussen coureurs en teambazen blijft fascinerend om naar te kijken, vooral op de momenten dat zij even lijken te vergeten dat er een microfoon aan staat.

Mede dankzij de tweestrijd tussen Verstappen en Hamilton is het nieuwe seizoen van Drive to Survive het meest heftige en tegelijkertijd het minst gedramatiseerde tot dusver. Het laat ons nagenieten van een historisch Formule 1-jaar, terwijl we de sport van haar meest harde en meest menselijke kant te zien krijgen. En daarbij voelt het onder het kijken al bijzonder fijn om te weten dat het verhaal het einde krijgt waar we met zijn allen zo op hadden gehoopt...

Artwork voor seizoen 4 van Netflix-serie 'Formula 1: Drive to Survive'. Beeld: Netflix