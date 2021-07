FIA kijkt opnieuw naar Hamilton-Verstappen crash na verzoek Red Bull

Het incident in Copse Corner heeft de verhoudingen in de titelstrijd volledig op scherp gezet. Red Bull Racing toonde zich na afloop bijzonder ontevreden over de tijdstraf van ‘slechts’ tien seconden voor Lewis Hamilton, terwijl Mercedes de winst op Silverstone juist uitbundig vierde. Christian Horner liet niet veel later aan de verzamelde pers weten dat zijn formatie alle opties zou onderzoeken om aanvullende actie te ondernemen. Dat laatste is inmiddels gebeurd.

In een formeel document van de FIA valt te lezen dat Red Bull op 23 juli een officieel verzoek tot een ‘review’ heeft ingediend bij de autosportfederatie. Dat verzoek is blijkens het onderstaande bericht aanvaard. Daardoor worden afgevaardigden van beide teams donderdag opnieuw over het voorval gehoord tijdens een videoconferentie. Een verzoek tot een review wordt overigens alleen maar gehonoreerd als het team in kwestie - Red Bull in dit geval - aanvullend en overtuigend bewijs zegt te hebben. Op de maandag na de race liet Martin Brundle al weten dat hij van Red Bull-ingewijden had gehoord dat het energiedrankenmerk inderdaad nog aanvullend bewijs op de plank had liggen.

De huidige gang van zaken betekent concreet dat beide teams - Red Bull en Mercedes - maximaal drie afgevaardigden moeten aanduiden voor de videoconferentie met de stewards van dienst. Aanstaande donderdag zullen die mensen worden gehoord en zal het aanvullende bewijs van Red Bull worden beoordeeld. Daarna besluiten de stewards of de initiële straf gewoonweg passend is of dat er bij de eerste beoordeling toch fouten zijn gemaakt.