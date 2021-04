Retro: Toen Schumacher het goed probeerde te maken met Villeneuve

De strijd om de wereldtitel Formule 1 1997 eindigde op controversiële wijze toen Michael Schumacher na een dubieuze actie in de grindbak eindigde in een onhandige poging om de Canadees achter zich te houden. Villeneuve had vervolgens vrij baan en reed probleemloos naar het kampioenschap. Drie jaar na zijn clash met Damon Hill in Adelaide kwam Schumacher weer van alle kanten onder vuur te liggen. Minder bekend is wat er later die avond gebeurde – en hoe de Duitser probeerde vrede te sluiten met de nieuwbakken wereldkampioen.

Na het vallen van de vlag barstte in het kamp van Williams het feest los. Bij Ferrari was de sfeer logischerwijs minder uitbundig. De Scuderia was er niet in geslaagd de eerste rijderstitel sinds 1979 binnen te slepen. Bovendien lag een stevige sanctie van FIA-president Max Mosley op de loer. En dan had je nog het overschot aan duizenden petjes met daarop ‘Michael Schumacher, wereldkampioen 1997’, geproduceerd door de iets te overmoedige manager Willi Weber.

Feestje bij Renault

Op zondagavond was er een groot feest in de paddock. Renault reed in Jerez de laatste race als fabrieksmotorfabrikant en wilde met een knalfeest de sport verlaten. Veel Ferrari-teamleden verschenen op het feestje, aangezien de sfeer op het tegelijkertijd gaande Marlboro-evenement om te snijden was.

Net als de meeste van zijn collega’s verbleef Villeneuve in het Montecastillo Hotel nabij het circuit. Hij dineerde met zijn entourage, waaronder manager Craig Pollock, vriend en collegacoureur Patrick Lemarie, fysio Erwin Gollner en nog enkelen. Met een aantal taxi’s reisde het gezelschap af naar het Renault-feest. De gehele F1-paddock was welkom, maar de Fransen waren vergeten andere gasten uit te nodigen waardoor er nauwelijks locals aanwezig waren.

Nog voordat het feest goed en wel begonnen was, gingen de lampen alweer aan: einde feest. Villeneuve had wel trek in een avondje doorhalen en sprong weer in de taxi. In eerste instantie werd overwogen om als partycrasher naar het Marlboro-evenement te gaan, maar dat plan veranderde toen hij onderweg Schumacher, Irvine en de rest van de Ferrari-crew tegenkwam. Hun eigen evenement was afgelopen en ze zochten een plek waar een feestje gebouwd kon worden. De enige optie was: terug naar het hotel en daar de boel op stelten zetten!

Sleutel van de hotelbar

Eenmaal aangekomen bleek de bar gesloten. Verwoede pogingen van de F1-kampioen en vicekampioen om de hotelmanager over te halen de bar alsnog te openen draaiden op niets uit. Plan B: terug naar de kamers, de minibar plunderen en terug naar de lobby. Niet veel later was een grote, marmeren tafel voorzien van tientallen kleine flesjes wodka, whiskey en gin. Toen de boel enigszins uit de hand begon te lopen, besloot de manager alsnog de bar te openen om de situatie beter in de gaten te kunnen houden. Aangezien hij het personeel al naar huis had gestuurd, namen Villeneuve en Schumacher de bardienst over.

De Canadees haalt herinneringen op: “Er was een man of twintig aanwezig. We maakten zoveel herrie dat we uiteindelijk de sleutels van de bar kregen”, zei Villeneuve in gesprek met Motorsport.com. “De bar werd geopend maar er was geen barman, dus we runden het zelf. Dat was briljant!”

Gezellig gesprek met Schumacher

Na heel wat drankjes, en een meezingsessie met Eddie Irvine op de gitaar, probeerde Schumacher een gesprek aan te knopen met zijn rivaal Villeneuve. “Het was merkwaardig, maar er zat een reden achter”, blikte de Canadees terug. “Het ging niet over het incident, enkel over dat het zo’n leuk feestje was en dat we barmannen waren. Zowaar was het gezellig. Hij speelde goed mee, hij was een goed acteur! En ik weet zeker dat hij diep vanbinnen ook genoot, want het was een mooi feestje. Op dat betreffende moment vond ik het wel prima, ik zou hetzelfde gedaan hebben. Maar toen wist ik nog niet wat ervan zou komen.”

Langzaam maar zeker dropen de feestgangers af. De laatsten – waaronder Villeneuve – konden direct aanschuiven bij het ontbijt. De nieuwbakken wereldkampioen moest vervolgens direct door naar een Rothmans-evenement. Zonder slaap en met veel alcohol in zijn bloed begon hij aan een reeks interviews met de wereldpers. “Dat was zwaar! Maar het winnen van de titel geeft je zoveel energie dat je wel een nachtje kunt overslaan. Ik was 26 dus dat ging prima. Nu zou ik dat niet meer kunnen!”, lachte Villeneuve.

Foto's in de pers

Enkele dagen later, toen de kritiek op de actie van Schumacher begon toe te nemen, verschenen er plotseling foto’s van de feestavond in het hotel in een Duitse tabloid. Foto’s van Michael en Jacques gebroederlijk en goedgemutst achter de bar stonden prominent afgebeeld, om te laten zien hoe goed de twee met elkaar omgingen en dat de commotie van de race allang was vergeten. Dat was in de tijd dat fotocamera’s nog met rolletjes werkten, zonder internet en andere moderne technologie. De enige camera die die betreffende avond in de hotelbar aanwezig was, was van een zeer goede vriend van Schumacher.

Villeneuve trok na het zien van de foto’s al snel zijn conclusies: “Hij heeft de foto’s laten maken om de boel te sussen. Het verhaal eromheen luidde: ‘Ik heb in de race niets verkeerd gedaan, want kijk: we zijn vrienden’. Daar werd ik boos over, dat zag ik niet aankomen.” Het was slechts een simpele PR-actie en het had weinig effect, want de Duitser verloor na een FIA-hoorzitting de tweede plaats in het WK. Een straf die feitelijk niets voorstelde.

De Canadees kan nauwelijks geloven dat de betreffende dag alweer twintig jaar geleden plaatsvond: “Nee, eerlijk, dat is het meest gekke. Herinneringen vergaan niet. Als je je het herinnert, had het voor je gevoel ook gisteren kunnen zijn. Dat was niet zo, want ik heb vandaag geen kater…”