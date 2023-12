Retro: De poleronde die Schumacher geen pole opleverde in Monaco

Voor het verloop van dat raceweekend moeten we eerst kijken naar de Grand Prix van Spanje, twee weken eerder. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya nadert Michael Schumacher met rasse schreden de Williams van Bruno Senna wanneer zij op bocht 1 afstormen. Schumacher wijkt in de Mercedes uit naar links, waarna Senna ook een lichte beweging naar links maakt. Er is nog net genoeg ruimte voor Schumacher, maar die maakt plots een beweging naar rechts en knalt vol op de achterkant van de Williams. Die actie resulteert in een uitvalbeurt voor beide coureurs en de stewards oordelen dat het de fout van Schumacher is.

De 43-jarige Duitser is zich na de race echter van geen kwaad bewust. "Als je naar de beelden van bovenaf kijkt, dan zie je dat hij naar rechts beweegt om zijn positie te verdedigen en dan in de remzone naar links beweegt", legt hij uit. "Ik kon hem niet ontwijken. Het is in de remfase, dat vind ik vooral vervelend. In Brazilië haalde hij al een vreemde actie uit en vlak voor [het incident in deze race] had hij een moment met Romain Grosjean. Ik weet niet precies wat daar gebeurde." Zijn uitleg is niet goed genoeg volgens de stewards, die hem bestraffen met een gridstraf van maar liefst vijf plaatsen voor de race, een Grand Prix waar je die gridstraf het liefst niet wil hebben: Monaco.

Het is tot dan toe zijn slechtste seizoenstart ooit in de Formule 1. In de eerste vijf races van 2012 komt Schumacher twee keer als tiende over de streep, terwijl hij de finish in de andere drie races (Australië, China en Spanje) niet eens haalt. In Monaco staat de druk er dus op bij de Duitser, die in de voorgaande twee seizoenen sinds zijn F1-comeback nog weinig echte successen kon vieren. Hij kwam in 2010 en 2011 regelmatig in de punten terecht, maar een podium zat er steeds niet in.

Tegenvallende start

Op de donderdag wordt voor Mercedes duidelijk dat het een zware taak staat te wachten op het stratencircuit van Monaco. Schumacher noteert met de negende plaats in VT2 een langzamere rondetijd dan teamgenoot Nico Rosberg, een ronde die tevens 1,5 seconde langzamer is dan Jenson Button, de snelste man van de openingsdag. De Mercedes-coureurs rijden echter geen enkele ronde op de supersofts en regen gooit roet in het eten. "Het is altijd geweldig om naar buiten te gaan voor de eerste ronden in Monaco en om weer in het ritme te komen van deze speciale plek", blikt Schumacher terug op de vrijdagse actie. "Tijdens de training van vanochtend kon ik al zien op welke punten de veiligheid verder is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Het is geweldig dat de organisatoren er elk jaar weer alles aan doen om het nog beter te maken. Het weer was vandaag wisselend, waardoor het moeilijk was om goede conclusies te trekken, maar in principe was mijn gevoel met de auto op dit circuit positief."

Zaterdag ziet het er plots heel anders uit voor Mercedes, want Rosberg ontpopt zich tot de snelste coureur van de derde en laatste training: 1.15.159. De marge met naar Felipe Massa, Sebastian Vettel en Fernando Alonso is marginaal. Het gat naar Schumacher is op dat moment nog een stuk groter: zeven tienden van een seconde. Kortom, de vedette moet aan de bak, wil hij in de kwalificatie tot een beter resultaat komen.

Gezien de lay-out van het circuit, en het feit dat de meeste winnaars van deze iconische Grand Prix van pole-position komen, is die kwalificatie eigenlijk het hoogtepunt van het raceweekend in het prinsdom, waar inhalen op zondag een haast onmogelijke klus is. Coureurs zoeken elke ronde weer de limiet op en schampen hier en daar de vangrails langs de baan. Ook in Q1 moeten de coureurs op het scherp van de snede rijden. Met 24 auto's is het in Q1 een chaos van jewelste om vrije ruimte te vinden op het 3,334 kilometer lange circuit. Het gaat al binnen enkele minuten fout voor Sergio Perez, die met de Sauber in Piscine crasht door een kapotte voorwielophanging.

In Q2 spant het er opnieuw om voor een plek in Q3 en zitten grote namen in de problemen: Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel en Jenson Button moeten aan de bak om door te stoten tot de top tien. Laatstgenoemde haalt het niet, Raikkonen en Vettel gaan net als Pastor Maldonado, Mark Webber, Rosberg, Lewis Hamilton, Grosjean, Fernando Alonso, Massa en Schumacher door naar Q3. Nog één keer krijgen de coureurs de kans om een gooi te doen naar die felbegeerde pole-position en daarmee waarschijnlijk een stap richting het podium, waar prins Albert II wacht.

Foto: Andrew Hone / Motorsport Images Al bij de start van de Grand Prix van Monaco gaat het fout voor Schumacher.

Rekordmeister stunt nog één keer

In die beslissende kwalificatiesessie weet Schumacher al dat de eerste startplek niet voor hem zal zijn dankzij die gridstraf, maar dat weerhoudt de zevenvoudig wereldkampioen er niet van om alle moed bij elkaar te rapen om een haast feilloze ronde te rijden. Hij stuurt de Mercedes W03 langs Sainte Devote, Massenet, Casino, Grand Hotel Hairpin, Tunnel, Nouvelle Chicane, Tabac, Piscine en Rascasse om tot een rondetijd van 1.14.301 te komen. Geen van de coureurs heeft een weerwoord op deze indrukwekkende ronde van de Rekordmeister, al komt Webber met acht honderdsten van een seconde nog wel in de buurt. Maar deze zaterdag 26 mei 2012 staat in het teken van Schumacher, de 43-jarige Duitser die met de middelmatige Mercedes nog één huzarenstuk levert.

"Allereerst ben ik meer dan blij en enthousiast dat ik hier in Monaco de poletijd heb veroverd", zegt Schumacher. "Monaco is voor ons allemaal het circuit van het jaar, een prestigieuze plek. Om hier een pole-position te pakken, na wat ik de afgelopen tweeënhalf jaar heb meegemaakt, is gewoon fantastisch. Dat is wat me bijblijft. Ik heb jullie in de persconferentie verteld dat ik pole zou pakken, als zesde zou starten en zou winnen - daar ga ik voor. Dat is alles wat ik in mijn hoofd heb, het verleden doet er niet toe. Natuurlijk zag ik mijn tijd op het dashboard en dacht ik dat het niet zo slecht zou zijn, maar je weet het niet als je een van de eersten op de baan bent, je weet niet wat er achteraan komt. Toen ik op een gegeven moment nummer één op de monitoren zag, begon ik erin te geloven en kreeg ik bevestiging via de boordradio. Het is gewoon prachtig." Hij voegt toe: "Het is tegenwoordig erg lastig en niet altijd mogelijk om alles voor elkaar te krijgen. Hier is het wel gelukt en hopelijk hebben we ervan geleerd om dit vaker te kunnen doen. Het is in ieder geval goed om me eraan te herinneren dat ik er nog steeds bij sta."

Webber, die de pole-position overneemt van Schumacher, feliciteert zijn Mercedes-concurrent met zijn snelle ronde. "Het is Michaels dag", stelt de Australische Red Bull-coureur. "Het was een zeer goede ronde van hem." Vanuit het Mercedes-kamp levert deze prestatie ook lof op. Teambaas Ross Brawn ziet dit zelfs als een sollicitatie naar een contractverlenging. Gevraagd of het de wens van het team is om ook in 2013 door te gaan met Schumacher, antwoordt de Brit: "Ik denk dat het ieders wens is na deze prestatie. Dat is wat we altijd hebben gezegd - dat Michael zelf altijd zal weten wanneer het tijd is om met pensioen te gaan, maar na prestaties als deze, waarom zou hij?"

Schumacher wordt voor de Grand Prix naar de zesde startplaats verwezen. Het is een plek waar je liever niet wil zitten, wetende dat richting het middenveld de chaos begint. Dat wordt ook bij de start weer bewezen: Grosjean ziet Alonso van rechts komen, stuurt naar links waar Schumacher zit en drukt de Mercedes-man zo de muur in. Hij kan wel door, maar valt vlak voor het einde van de race uit vanwege een probleem met de brandstofdruk. Het weekend gaat echter de geschiedenisboeken in als de laatste 'F1-pole' van Schumacher ooit, eentje die hem geen pole-position opleverde.