Retro: Hamilton ongenaakbaar op weg naar 39ste F1-pole in bizar weekend

Voor die 39ste pole-position moeten we terug naar de openingsronde van het seizoen 2015, de Grand Prix van Australië. De Formule 1 heeft net het eerste seizoen van het nieuwe hybridetijdperk achter de rug en als er één les geleerd is, dan is het wel dat Mercedes het te kloppen team is voor de concurrentie. Zij komen in 2014 niet eens in de buurt van Lewis Hamilton en Nico Rosberg, die het hele seizoen domineren. Hamilton heeft zijn tweede F1-titel in de pocket en hoopt in 2015 door te gaan met zijn sterke reeks.

In 2015 is het opnieuw het Australische Albert Park dat het Formule 1-seizoen mag aftrappen. Op het semi-stratencircuit van Melbourne moet duidelijk worden of teams als Ferrari, Red Bull Racing, Williams en McLaren het gat hebben weten te dichten, of dat zij opnieuw voor een lang en pijnlijk seizoen staan. Dat laatste geldt al voor de start van het seizoen voor Manor Marussia. Het team moet de laatste drie races van 2014 al overslaan vanwege financiële problemen, maar ondanks dat klinkt er hoop op een terugkeer in 2015. Het team wordt van de ondergang gered, maar gaat slecht - lees: niet - voorbereid op pad. De nieuwe F1-auto van het team doorstaat de crashtest en mag deelnemen, maar Will Stevens en Roberto Merhi rijden geen meters in de vrije trainingen en zijn daarmee al klaar voordat het weekend begonnen is.

Op de achtergrond speelt dan ook nog een juridische kwestie bij Sauber, waar Giedo van der Garde claimt aanspraak te maken op een zitje. Hij heeft in 2014 een contract getekend waardoor hij in 2015 voor het Zwitserse team zou uitkomen, maar het team onder leiding van Monisha Kaltenborn wijst Felipe Nasr en Marcus Ericsson aan als haar coureurs. Wat volgt is een juridische kwestie vlak voor het Grand Prix-weekend Down Under, een zaak die zelfs gevolgen heeft voor de voorbereidingen van Sauber. Op vrijdagochtend komen Nasr en Ericsson namelijk niet in actie tijdens de eerste vrije training vanwege een dreiging dat spullen in beslag worden genomen, aangezien er een uitspraak in het voordeel van Van der Garde is gedaan. Naar verluidt grijpt F1-baas Bernie Ecclestone in om nog meer negatieve krantenkoppen te voorkomen, waarop Nasr en Ericsson in VT2 wel in de auto stappen.

Het is tevens het weekend dat Max Verstappen officieel zijn Formule 1-debuut maakt als fulltime-coureur nadat hij in 2014 al in de vrije training bij Japan in de Toro Rosso was gestapt. Verstappen is met zijn 17 jaar en 166 dagen de jongste F1-coureur ooit. Ook zou dit het eerste weekend van Fernando Alonso als McLaren Honda-coureur moeten worden, maar de tweevoudig F1-kampioen loopt bij de testdagen in Barcelona hersenschuddingverschijnselen op na een vermeend probleem met het ERS-systeem. McLaren haalt daarom reservecoureur Kevin Magnussen van stal.

Foto: Sutton Images Giedo van der Garde eiste het zitje bij Sauber op, maar zou niet racen voor het team.

Rosberg slaat eerste slag

Zo zijn er veel wijzigingen en de nodige controverses op de achtergrond, maar op de baan wordt op vrijdag al snel bevestigd dat Mercedes opnieuw het te kloppen team is. Nico Rosberg is daarbij de snelste van de twee: hij noteert aan het einde van die openingsdag een rondetijd van 1.27.697, exact een tiende sneller dan zijn teamgenoot. Het gat naar de rest is veelzeggend: Sebastian Vettel is in de Ferrari de enige die binnen een seconde weet te blijven, maar met zeven tienden achterstand weet men in Maranello al hoe laat het is.

In de derde en laatste vrije training - die in tegenstelling tot de eerste twee trainingen maar één uur duurt in plaats van anderhalf uur - is het echter Hamilton die een statement maakt met 1.27.867, waar Rosberg plots genoegen moet nemen met de derde tijd achter Vettel. Rosberg laat zelfs bijna een gat van een seconde naar Hamilton, maar put vertrouwen uit zijn rondetijden van vrijdag.

In de kwalificatie spelen de wind en koelere omstandigheden een rol. Voor Hamilton verloopt Q1 niet probleemloos. Hij maakt melding van vibraties in de auto en zijn eerste poging is genoeg voor een plek in Q2, maar met negen tienden van een seconde achter Vettel is er ook ruimte voor verbetering. Rosberg heeft dan de snelste tijd in handen, maar het is Hamilton die dan duidelijk maakt dat hij hier voor maar één ding is: zijn 39ste F1-pole. Ook in Q2 voeren Hamilton en Rosberg de tijdenlijst aan, waarbij Vettel, Bottas en Kimi Raikkonen de grootste concurrenten lijken in Q3 - al moet grootste dan wel relatief gezien worden. Dat er geen maat staat op Hamilton, laat de Brit blijken met zijn eerste rondetijd: 1.26.419. Hij is daarmee 2,4 seconden sneller dan Raikkonen en 1,3 seconde sneller dan diens Duitse teamgenoot. Rosberg maakt in zijn eerste poging een fout en zoekt de pitstraat meteen op. Het moet voor hem daarom van die laatste run komen, maar die ronde is niet goed genoeg. Het levert hem wel de tweede plaats op, maar de pole is nu een zekerheid voor Hamilton, die er nog een schepje bovenop doet: 1.26.327. Zijn 39ste F1-pole is een feit.

Foto: Sutton Images Lewis Hamilton snelt naar zijn 39ste F1-pole in de Mercedes AMG F1 W06.

Kleinste startveld in lange tijd

Zo mag Hamilton op de eerste startplek plaatsnemen om die pole-position om te zetten in zijn 34ste F1-zege. Het deelnemersveld is door het afgehaakte Manor al geslonken tot achttien, maar voor de start wordt bekendgemaakt dat Bottas niet deelneemt vanwege een rugblessure die hij heeft opgelopen in de kwalificatie: zeventien auto's op de grid. Op weg naar de grid gaat eerst de Red Bull van Daniil Kvyat stuk en kort daarna de McLaren van Magnussen, die zijn invalbeurt dus in rook ziet opgaan. Het resulteert in vijftien auto's op de startgrid, het laagste aantal deelnemers in de openingsrace sinds 1963 en tevens het laagste aantal sinds de beruchte Grand Prix van de Verenigde Staten van 2005.

Bij de start maakt Hamilton geen fout en hij behoudt de leiding, ook na de vroege safety car vanwege de gecrashte Pastor Maldonado behoudt de recordkampioen de leiding. De teamgenoot van Maldonado valt ook in de openingsronde uit, maar dan vanwege motorproblemen. Zo zijn er slechts dertien auto's op de baan na één ronde racen. Uiteindelijk halen slechts elf coureurs de finish, waarvan slechts vijf in de ronde van de winnaar - Hamilton - weten te blijven. Rosberg zit zijn teamgenoot op de hielen, maar ziet hem op 1,3 seconde voorsprong de zege pakken. De voorsprong op Vettel? 34 seconden. Het is het startschot van opnieuw een dominant seizoen voor Mercedes en Hamilton, wiens teller op zijn 39ste verjaardag op 103 zeges en 104 pole-positions staat.