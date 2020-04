Retro: Acht bijzondere incidenten op de F1-startgrid

US Grand Prix West 1979 - Long Beach 1 / 8 Foto door: Motorsport Images Op 8 april 1979 zouden 24 Formule 1-wagens zich klaarmaken voor de start op de grid in Long Beach. Dat gebeurde echter niet. Polesitter Gilles Villeneuve vergat simpelweg zijn positie in te nemen op de grid en reed gewoon door. Hij leek te druk bezig met het opwarmen van de banden van zijn Ferrari. De Canadees veroorzaakte daardoor heel wat verwarring. Patrick Depailler, die als vierde zou starten, kwam langs Villeneuve rijden om verhaal te halen.



In de verwarring liep Depaillers Ligier-teamgenoot Jacques Lafitte vast. De rijders besloten maar naar de pits te rijden in afwachtingen van een nieuwe startprocedure. Dat was ook een zegen voor Carlos Reutemann, die zich als tweede had gekwalificeerd, maar de formatieronde niet haalde. Samen met Lafitte startte hij uit de pitlane. Na een verhitte discussie over een eventuele straf voor Villeneuve mocht de Canadees toch gewoon vanaf pole vertrekken. Twee uur later behaalde hij de zege na een zware race waarin slechts negen rijders de finish haalden.

Belgische Grand Prix 1981 - Zolder 2 / 8 Foto door: Motorsport Images De Belgische Grand Prix 1981 in Zolder werd gedrenkt in tragedie. Op vrijdag werd een monteur van Osella aangereden in de pitlane tijdens de training. Maandag zou hij aan zijn verwondingen bezwijken. Het incident maakte heel wat los in de paddock. Monteurs van alle teams protesteerden tegen de krappe en overvolle pitlanes waarin ze moesten werken. Verschillende rijders toonden zich solidair en verlieten hun auto op de startgrid. Dat bleek een probleem toen de officials op tijd aan de race wilden beginnen. Verschillende wagens bleven achter op de grid. Nelson Piquet zorgde voor meer vertraging door zijn gridplaats voorbij te rijden, hij werkte een tweede formatieronde af. Op de krappe startgrid moest hij zich door de rest van het weld wurmen op weg naar zijn tweede startplaats. Door het lange wachten hadden veel wagens last van oververhitte motoren. Riccardo Patrese begon wild te gesticuleren omdat zijn motor af was geslagen. Zijn monteur Dave Luckett kwam te hulp, in de veronderstelling dat het volledige veld eerst nog een opwarmronde zou afwerken. De organisatoren gaven echter meteen het startsignaal. Verschillende wagens wisten Luckett te vermijden, maar uitgerekend de andere Arrows van Siegfried Stohr kon de onfortuinlijke Luckett niet vermijden. Luckett liep breuken op, maar herstelde volledig. Door de gebeurtenissen is Zolder werden de regels verscherpt. Monteurs waren niet meer toegelaten op de grid 15 seconden voor de start van de race.

US Grand Prix West 1982 - Long Beach 3 / 8 Foto door: Motorsport Images In Long Beach ging het in 1982 nog een keer fout. Op de grid parkeerde Elio de Angelis zijn Lotus op de verkeerde plaats. De Angelis realiseerde zijn fout en reed achteruit... recht op de wagen van teamgenoot Nigel Mansell. Mansell zette zijn wagen ook in achteruit om brokken te vermijden. Plots sprongen de lichten op groen, zodat de Brit de twijfelachtige eer kreeg om een Formule 1-wedstrijd in achteruit te beginnen. In een race met veel uitvallers sleepte De Angelis nog twee punten uit de brand met een vijfde plek. Mansell eindigde net buiten de punten als zevende, op twee ronden van winnaar Niki Lauda.

Oostenrijkse Grand Prix 1984 - Osterreichring 4 / 8 Foto door: Sutton Images De 400ste F1 Grand Prix kende ook een chaotische start. Door een probleem met de startlichten kregen de rijders eerst rood, dan groen en dan weer rood te zien. Daardoor kwam Elio de Angelis maar aarzelend weg vanaf de derde plek, waarbij hij ook de achter hem gestarte Patrick Tambay en Teo Fabi ophield. De rijders op de andere kant van de grid kwamen we vlot weg. Ayrton Senna sprong meteen van tien naar vier in zijn Toleman. De race werd snel op rood gezet en kreeg een herstart vanaf nul. Deze keer hield polesitter Nelson Piquet de McLaren van Alain Prost af. De race, en het kampioenschap van 1984, kreeg een enorme wending toen Prost van de baan gleed op een oliespoor en Niki Lauda Piquet inhaalde voor de leiding. Zo ging de titel plots weer de kant van Lauda op. De Oostenrijker kreeg echter te maken met problemen met de versnellingsbak. Hij was van plan om zijn McLaren te parkeren, maar omdat het te ver lopen was naar de pitlane besloot Lauda nog even verder te rijden. Daarbij beseft hij dat hij ook zonder vierde versnelling nog wel zou voort kunnen en hij behaalde alsnog de overwinning.

Oostenrijkse Grand Prix 1987 - Osterreichring 5 / 8 Foto door: Sutton Images De Oostenrijkse Grand Prix van 1984 kende dus twee pogingen om te starten. De editie van 1987 deed nog "beter" met drie starts. Martin Brundle crashte met zijn Zakspeed bij de eerste start en veroorzaakte een kettingbotsing. Na een rode vlag vond de herstart plaats. Die was eigenlijk nog erger. Nigel Mansell kwam door problemen met de koppeling traag weg in zijn Williams. Zo veroorzaakte hij chaos achter hem. Maar liefst twaalf wagens waren in de carambolage betrokken, waaronder Riccardo Patrese, Eddie Cheever, Stefan Johansson en Ivan Capelli. Teams kregen een kans om de schade te herstellen of reservewagens klaar te stomen voor een derde start, die inmiddels al bijna twee uur later was dan het originele startuur. Philippe Streiff was er niet bij omdat Tyrrell geen chassis meer overhad. Verschillende andere rijders begonnen vanuit de pitlane. Brundle, die in beide crashes was betrokken, werd met geïmproviseerd bodywork op de baan gestuurd en werd daar uiteindelijk voor de gediskwalificeerd. Mansell, die bij de tweede start geluk had dat niemand hem raakte, won uiteindelijk de race met bijna een minuut voorsprong op teamgenoot Piquet.

Portugese Grand Prix 1988 - Estoril 6 / 8 Foto door: Sutton Images In de dagen voor anti-stall, was de Portugese Grand Prix in 1988 nog zo'n race die drie pogingen nodig had om te starten. De eerste start werd afgeblazen toen Andrea de Cesaris vast stond met zijn Rial. Derek Warwick kende een stall bij de tweede start en werd aangereden door De Cesaris, Luis Perez-Sala en Satoru Nakajima. Maar drie keer bleek scheepsrecht. Senna haalde McLaren-teamgenoot en rivaal Prost langs de buitenkant in door de eerste bocht. Prost liet het daar niet bij zitten en zette bij het ingaan van de tweede ronde de tegenaanval in. Prost kwam binnendoor en werd door Senna naar de pitmuur geduwd. De Braziliaan slaagde er echter niet in om te verhinderen dat Prost de leiding weer zou pakken. Capelli schitterde voor March en pakte achter Prost de tweede plek, mede door problemen met de brandstofmeter bij Senna.

Braziliaanse Grand Prix 2001 - Sao Paulo 7 / 8 Foto door: Motorsport Images Door het invoeren van de safety car is het op rood zetten van een race omwille van een vastgelopen wagen verleden tijd. Een mooi voorbeeld is de Braziliaanse Grand Prix 2001 op Interlagos. Mika Hakkinen begon wild met zijn armen te zwaaien toen zijn McLaren afsloeg. Gelukkig wisten zijn collega's hem te vermijden. Na een korte interventie van de safety car leverde de herstart een van dé momenten van het seizoen op, met rookie Juan Pablo Montoya die hardhandig leider Michael Schumacher opzij zette.