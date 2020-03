Retro: 8 memorabele momenten uit de Australische Grand Prix

1. 1996: De vlucht van Brundle 1 / 14 Foto door: Sutton Images De eerste keer vergeet je nooit meer, wordt gezegd. Dat geldt zeker voor de eerste editie van de Australische GP in het stratencircuit van Albert Park, nadat de F1 verhuisde van Adelaide naar Melbourne.

1. 1996: De vlucht van Brundle 2 / 14 Foto door: Sutton Images Bij de start ontstond er een file in de remzone voor de derde bocht. In de goudgele Jordan reed Martin Brundle in op de McLaren van Coulthard en de Sauber van Herbert en ging hij over de kop. Brundle ontsnapte wonderwel zonder averij, wat van zijn auto niet gezegd kon worden.

2. 1996: Pole-position voor een debutant 3 / 14 Foto door: Motorsport Images De editie van 1996 was ook die waarin nieuwkomer Jacques Villeneuve zijn visitekaartje afgaf. De Canadese Indy 500-kampioen pakte bij zijn debuut meteen de pole voor Williams en versloeg daarbij teamgenoot Damon Hill.

2. 1996: Pole-position voor een debutant 4 / 14 Foto door: Sutton Images Villeneuve moest in de race zelf echter tevreden zijn met zilver. De overwinning ging naar Hill. Het bleek de voorbode van het eindresultaat van het seizoen 1996.

3. 1998: De wissel van de wacht en controverse rond teamorders 5 / 14 Foto door: Sutton Images In 1998 kwam niet Williams, niet Ferrari, maar McLaren met de snelste wagen naar Melbourne. Mika Hakkinen pakte de pole en ging als leider de eerste bocht in voor David Coulthard en Michael Schumacher.

3. 1998: De wissel van de wacht en controverse rond teamorders 6 / 14 Foto door: Sutton Images Dat laatste zou erg belangrijk blijken. Hakkinen werd per ongeluk naar de pits geroepen, zodat Coulthard de leiding in handen kreeg. Het team had echter de afspraak gemaakt dat de leider na de eerste bocht ook de race mocht winnen. Coulthard stond enkele ronden voor het einde de leiding dus weer af aan Hakkinen. Daar was achteraf veel om te doen. De Australische organisator Ron Walker diende zelfs een klacht in bij de FIA. Teamorders zouden de volgende jaren een thema blijven in de F1.

4. 2001: Noodlot slaat toe 7 / 14 Foto door: Sutton Images Vijf jaar na de crash van Brundle vond er een gelijkwaardig incident plaats in de derde bocht. BAR Honda-rijder Villeneuve ging op en over de Williams van Ralf Schumacher en vloog de hekken in. Dit keer waren de gevolgen helaas wel bijzonder ernstig.

4. 2001: Noodlot slaat toe 8 / 14 Foto door: Sutton Images Een losgekomen wiel trof de marshal Graham Beveridge, die de klap niet overleefde. Na een vergelijkbaar incident een half jaar eerder in Monza, waarbij ook een marshal om het leven kwam, besloot de FIA sterkere wielkettingen in te voeren. In Melbourne bleek echter dat er nog een lange weg te gaan was.

5. 2002: Vliegende start 9 / 14 Foto door: Motorsport Images De start van het seizoen 2002 was er eentje om niet snel te vergeten. Ralf Schumacher werd door de Ferrari van Rubens Barrichello de lucht in gekatapulteerd. Achter hen klapten in de verwarring verschillende rijders op elkaar.

6. 2002: Champagne voor Minardi 10 / 14 Foto door: Minardi Formula 1 Door de vele uitvallers lag er een unieke kans voor enkele mindere goden om punten te scoren. Mark Webber pakte bij zijn debuut een sensationele vijfde plaats voor het kleine Minardi van zijn Australische landgenoot Paul Stoddart. En dat voor eigen fans.

7. 2009: De verrijzenis van Brawn 11 / 14 Foto door: Sutton Images Na het vertrek van Honda slaagde Brawn er op het allerlaatste moment in om toch nog van start te gaan in het seizoen 2009.

7. 2009: De verrijzenis van Brawn 12 / 14 Foto door: Sutton Images De Brawn GP 001 bleek een raket, mede dankzij de dubbele diffuser. Jenson Button en Rubens Barrichello behaalden een sensationele 1-2 zege.

2016: Alonso overleeft megaklap 13 / 14 Foto door: Sutton Images In de editie van 2016 herhaalde de geschiedenis zich andermaal. Na Brundle en Villeneuve was het dit keer Fernando Alonso die bijzonder hard crashte in de aanloop naar de derde bocht na contact met Esteban Gutierrez.