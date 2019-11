Retro: 12-jarige Verstappen krijgt bezoek van DWDD

De onderstaande beelden zijn intussen pareltjes voor in het archief geworden, vergelijkbaar met die ene keer dat het duo Jos en Max in Holland Sport mocht opdraven voor een vertederend interview. Het bezoek van 'Jakhals' Erik Dijkstra aan Maasbracht, speciaal voor de toen 12-jarige Verstappen junior, kan in dezelfde categorie worden geplaatst. De jongeling had net een contract bij de kartformatie van CRG op zak en dat moest natuurlijk worden gevierd. De rest is geschiedenis, zouden we bijna zeggen. Al is één ding tien jaar na dato nog onveranderd gebleven, het antwoord op de vraag of hij de eerste Nederlandse F1-kampioen moet worden: "Dat gaan we proberen."